Die Messung dient der Erfassung neuer Gravitationsdaten westlich des Zielgebiets Cloverleaf sowie innerhalb des östlichen Blocks im Vorfeld der 3D-Inversion und der 2D-Modellierung entlang seismischer Profile

Vancouver, British Columbia, 10. November 2026 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) ("Vortex" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die Feldteams mobilisiert wurden und mit der Erfassung von Bodengravitationsdaten auf seinem Salzprojekt Robinsons River (das "Projekt") in Neufundland und Labrador begonnen haben. McKeown Exploration Services führt die Vermessung unter der Leitung von Lonquist Field Service (Canada), ULC ("Lonquist") durch, nachdem die erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Zugangsrechte für das Gelände, die am 22. Oktober 2026 bekannt gegeben wurden, vorliegen.

Die Vermessung mit rund 500 Messpunkten zielt darauf ab, Lücken in der bestehenden Gravitationsdatenerfassung zu schließen und vorrangige Zielgebiete westlich des Zielgebiets Cloverleaf sowie innerhalb des östlichen Blocks zu identifizieren, einschließlich Traversen entlang ausgewählter historischer seismischer Linien. Die Feldmessungen werden voraussichtlich insgesamt etwa 22 Werktage in Anspruch nehmen, wobei der endgültige Umfang und der Zeitplan von den Zugangs-, Witterungs- und Bodenbedingungen abhängen. Die neuen Messungen sollen mit historischen Daten aus der Gravitations-Gradiometrie-Flugmessung sowie mit seismischen, geologischen und Bohrdaten zusammengeführt werden. Geplant sind eine dreidimensionale Gravitationsinversion und gezielte zweidimensionale Modellierungen entlang wichtiger seismischer Profile, um die Interpretation vielversprechender Salzstrukturen zu verfeinern und die zukünftige Bohrplanung zu unterstützen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Gravitationsinterpretationen nicht eindeutig sind und dass Gravitationsdaten allein keine verlässlichen Aussagen über die Zusammensetzung, Mächtigkeit oder Kontinuität von Salzformationen ermöglichen.

"Da unsere Teams derzeit Daten auf Robinsons River erheben, treiben wir die nächste Phase unseres technischen Programms voran", erklärte Paul Sparkes, Chief Executive Officer von Vortex. "Die Untersuchung soll Messdaten aus den vorrangigen Gebieten ergänzen und uns dabei helfen, das geologische Modell zu verfeinern, während wir Standorte für künftige Explorationsbohrungen evaluieren."

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer "qualifizierten Person" gemäß National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen zum Projekt sowie zu den Verfahren des Unternehmens zur Datenüberprüfung und Qualitätssicherung werden die Leser auf den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel "Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property" vom 31. Juli 2023 verwiesen, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar ist.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen treibt derzeit die Weiterentwicklung seines Salzprojekts Robinsons River voran, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 Kilometer südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Das Salzprojekt Robinsons River gilt sowohl hinsichtlich seiner Salzvorkommen als auch hinsichtlich der Speicherung von Wasserstoff in Salzkavernen als aussichtsreich. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um die Weiterentwicklung seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Im Namen des Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Ergebnisse und spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung hinsichtlich dieser Ereignisse und Ergebnisse wider. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "möglicherweise", "planen", "potenziell", "sollte" und "wird" sowie ähnlichen Begriffen und Formulierungen zu erkennen oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich: der Durchführung, des Umfangs, des Zeitplans und des Abschlusses der Bodengravitationsmessung auf dem Salzprojekt Robinsons River (das "Projekt"); der Anzahl und der Standorte der Messstationen sowie der voraussichtlichen Dauer der Felddatenerfassung; der fortgesetzten Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit von Lonquist Field Service (Canada), ULC und McKeown Exploration Services; der Aufrechterhaltung der erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und des Zugangs zu den Grundstücken; der Erfassung, Verarbeitung, Interpretation und Integration neuer Schwerkraftmessungen mit historischen Daten aus der luftgestützten Gravitationsgradiometrie, seismischen Untersuchungen, geologischen Erhebungen und Bohrungen; dem Abschluss und den Ergebnissen der dreidimensionalen Inversion der Gravitation und der gezielten zweidimensionalen Modellierung; dem Potenzial der Vermessung und Modellierung, die geologische Interpretation des Unternehmens zu verfeinern, vielversprechende Salzstrukturen zu identifizieren oder näher zu definieren, die Auswahl potenzieller Bohrstandorte zu unterstützen und als Grundlage für künftige Explorationsaktivitäten zu dienen; und den Plänen des Unternehmens, im Verlauf der Feldarbeiten weitere Updates bereitzustellen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, darunter unter anderem die Annahmen, dass: das Unternehmen über ausreichende finanzielle, technische und personelle Ressourcen verfügen wird, um das geplante Programm durchzuführen; Auftragnehmer weiterhin zur Verfügung stehen und die erwarteten Leistungen erbringen werden; erforderliche Genehmigungen, Zulassungen und Zugangsrechte zu Grundstücken weiterhin gültig bleiben und deren Auflagen erfüllt werden; der Zugang zum Gelände sowie die Wetter- und Bodenbedingungen es ermöglichen, die Vermessung im Wesentlichen wie geplant durchzuführen; die geplanten Messstationen vermessen und zuverlässige Daten erhoben, verarbeitet und ausgewertet werden können; historische Datensätze für die beabsichtigte Integration und Modellierung ausreichend genau, vollständig und kompatibel sind; und die Vermessung und Modellierung Informationen liefern werden, die für die Verfeinerung der geologischen Interpretation des Unternehmens und die zukünftige Explorationsplanung nützlich sind.

Obwohl die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Informationen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Verzögerungen, Änderungen, die Aussetzung oder die Nichtdurchführung der Vermessung aufgrund der Verfügbarkeit oder Leistung von Auftragnehmern, Zugangsbeschränkungen, Wetterbedingungen, Bodenverhältnisse, Geräteausfälle, Sicherheits- oder logistische Probleme, Kostensteigerungen, Finanzierungsengpässe, behördliche Auflagen oder sonstige Umstände; die Änderung, Aussetzung oder der Widerruf von Genehmigungen, Zulassungen oder Zugangsberechtigungen für Grundstücke oder die Auferlegung zusätzlicher Bedingungen; Änderungen der endgültigen Standorte der Messstationen, des Vermessungsumfangs oder des Zeitplans; die Erfassung unvollständiger, inkonsistenter oder qualitativ unzureichender Daten oder Schwierigkeiten bei der Integration neuer Daten in historische Datensätze; die inhärente Unsicherheit von Auswertungen der Gravitation und die Möglichkeit, dass die Daten die Geometrie, Zusammensetzung, Mächtigkeit, Kontinuität oder wirtschaftliche Bedeutung von unterirdischen Merkmalen nicht genau identifizieren; die Möglichkeit, dass Inversion und Modellierung nicht abgeschlossen werden können, zu unklaren oder unerwarteten Ergebnissen führen oder keine geeigneten Bohrziele identifizieren; Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder das Fehlen einer unabhängigen Überprüfung historischer Explorationsdaten; Explorationsergebnisse, die weitere Arbeiten, Bohrungen oder die Erschließung nicht rechtfertigen; die Nichtgenehmigung, Nichtfinanzierung oder Nichtdurchführung künftiger Explorationsprogramme; Kosten, die die Schätzungen übersteigen; sowie Risiken, die der Mineralexploration und -erschließung innewohnen, einschließlich geologischer Unsicherheiten, umwelt- und archäologischer Auflagen, Erwägungen hinsichtlich der Community und Interessengruppen, Änderungen von Gesetzen oder behördlichen Anforderungen sowie der Verfügbarkeit von Kapital, Personal, Ausrüstung und Dienstleistungen. Weitere Risiken sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben, die unter dessen Profil auf SEDAR+ verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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