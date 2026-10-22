NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nestle nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Franken belassen. Die Resultate seien hilfreich, um das Vertrauen in den Nahrungsmittelkonzern wiederherzustellen, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er verwies insbesondere auf das beschleunigte Mengenwachstum./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0038863350
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