CSL ernennt Deborah Waterhouse zur CEO und Geschäftsführerin

MELBOURNE, Australien, 22. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der Vorstand von CSL Limited (ASX:CSL; USOTC:CSLLY) gibt heute bekannt, dass er Deborah Waterhouse mit Wirkung zum 1. Februar 2027 zur Chief Executive Officer und Geschäftsführerin von CSL ernannt hat. Die Ernennung erfolgte im Anschluss an ein umfangreiches, weltweites Auswahlverfahren, das vom Vorstand von CSL durchgeführt wurde.

Frau Waterhouse ist eine bewährte Führungskraft im kaufmännischen Bereich mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Leitung komplexer globaler Spezialpharmaunternehmen in den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa und Australien.

Seit 2017 ist Waterhouse CEO von ViiV Healthcare, einem Joint Venture, an dem GSK die Mehrheit hält und an dem Shionogi als Gesellschafter beteiligt ist. ViiV ist ein führender Spezialist im Bereich HIV und erzielte im Geschäftsjahr 2025 von GSK einen Umsatz von 7,7 Milliarden Pfund[i]. Darüber hinaus ist Waterhouse Präsidentin von GSK Global Health.

Deborah Waterhouse leitete zuvor das US-Impfstoffgeschäft sowie den Geschäftsbereich Primärversorgung von GSK in den USA und hatte mehrere weitere Führungspositionen inne, darunter von 2008 bis 2012 die des General Managers für Australien und Neuseeland bei GSK.

Dr. Brian McNamee, Vorsitzender von CSL, sagte: "Im Februar dieses Jahres haben wir erklärt, dass der nächste CEO von CSL in der Lage sein muss, die Dynamik unserer geschäftlichen Entwicklung fortzusetzen, unsere Pipeline zu erneuern und unsere Abläufe zu vereinfachen, ohne dabei die Wissenschaft und die Ziele aus den Augen zu verlieren, auf denen dieses großartige Unternehmen aufgebaut ist. Deborah hat all diese Dinge bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Deborah ist eine herausragende globale Führungskraft mit der nachgewiesenen Fähigkeit, komplexe Geschäftsbereiche auszubauen."

"Sie hat ein fokussiertes biopharmazeutisches Geschäft ausgebaut und das Geschäftsfeld bei ViiV erneuert, indem sie die Entwicklung und Vermarktung der nächsten Generation von Medikamenten zur Unterstützung der Patienten vorangetrieben hat. Sie kennt die Vereinigten Staaten, sie kennt Australien und sie weiß, wie man Pipelines aufbaut und Partnerschaften verwaltet. Als erstklassige und zielorientierte Führungskraft ist sie die richtige Person, um CSL in sein nächstes Wachstums Kapitel zu führen. Die Entscheidung des Vorstands, Deborah zu ernennen, fiel einstimmig."

Deborah Waterhouse sagte: "CSL ist eines der großartigen Unternehmen unserer Branche, und ich habe während meiner Zeit in Melbourne gesehen, welche Bedeutung es für Australien hat. Seine Mitarbeiter retten jeden Tag Leben - von den Mitarbeitern, die in den Spendezentren Plasma entnehmen, bis hin zu den Wissenschaftlern und Fachkräften, die die Medikamente und Impfstoffe entwickeln und herstellen. Die Grundlagen sind solide. Meine Aufgabe ist es, diese Dynamik fortzusetzen und den Weg zu einem verlässlichen Wachstum für Patienten und Aktionäre weiterzuentwickeln."

Waterhouse wird ihren Wohnsitz weiterhin im Vereinigten Königreich behalten. Sie wird einen Großteil ihrer Zeit in Australien, den USA sowie in den wichtigsten Märkten und Betriebszentren von CSL verbringen. Gordon Naylor wird bis zum 1. Februar 2027 weiterhin als Interim-CEO und Geschäftsführer tätig sein. Er wird gemeinsam mit Waterhouse für einen reibungslosen Übergang sorgen und anschließend seine Rolle im Vorstand als nicht geschäftsführendes Vorstandsmitglied wieder aufnehmen.

Eine Biografie von Deborah Waterhouse ist in Anhang 1 enthalten.

Die wesentlichen Bestandteile des Arbeitsvertrags von Waterhouse, einschließlich ihrer Vergütungsstruktur, die am 1. Februar 2027 in Kraft tritt, sind in Anhang 2 aufgeführt.

Genehmigt zur Einreichung durch:

Fiona Mead

Unternehmenssekretärin



Investorenbeziehungen

Medienarbeit

Michelle Rees T: +61 410 600 745

E: [email protected] Brett Foley T: +61 461 464 708

E: [email protected]

CSL Limited | ABN 99 051 588 348 | 655 Elizabeth Street, Melbourne VIC 3000

Anlage 1:

Beruflicher Werdegang von Deborah Waterhouse

GSK Beruflicher Werdegang

Zeitraum Titel 2017 - heute CEO von ViiV Healthcare und Präsident von GSK Global Health 2015 - 2017 SVP Geschäftsbereich US Primary Care 2013 - 2015 SVP Geschäftsfbereich US Vaccines 2012 - 2013 SVP Zentral- und Osteuropa 2008 - 2012 Vice President und Geschäftsführerin Australien und Neuseeland 2008 VP Human Resources Europa 2004 - 2007 Leiterin der Geschäftseinheit HIV UK und Leiterin HIV Europa 1999 - 2004 Global Commercialisation Leader 1996 - 1999 Vertriebs- und Marketingpositionen mit zunehmender Verantwortung bei GSK UK



Ernennungen in den Vorstand Zeitraum Titel 2017 - Heute Mitglied des Vorstands von ViiV Healthcare 2019 - 2025 Nicht-exekutives Vorstandsmitglied Schroders: Vorstandsmitglied, Prüfungsausschuss

und Risiko-, Vergütungs- und Nominierungsausschuss Juli 2026 - Heute Nicht-geschäftsführende Direktorin, Reckitt







Anlage 2:

Wichtigste Beschäftigungsbedingungen für Deborah Waterhouse

Schlüsselbegriff Details Beginn

Datum 1. Februar 2027. Grundgehalt 1.500.000 £ pro Jahr. STI Erste Zuteilung ist GJ27 STI: 120 % des Grundgehalts bei Zielerreichung und 240 % des Grundgehalts bei Maximalerreichung (anteilig

ab dem Eintrittsdatum).

ab dem Eintrittsdatum). 30 % werden für 2 Jahre als Aktienoption aufgeschoben.

Berechtigt zur Teilnahme an zukünftigen STI-Förderprogrammen zu den vom Vorstand genehmigten Bedingungen. LTI Erste Zuteilung im September 2027 LTI: 250 % des Grundgehalts beim Zielwert und 500 % des Grundgehalts beim Höchstwert.

Leistungszeitraum 1. Juli 2027 bis 30. Juni 2030 (voraussichtliche Ausübung am 1. September 2030).



Berechtigt zur Teilnahme an künftigen LTI-Förderprogrammen zu den vom Vorstand genehmigten Bedingungen.

Für diese Zuwendungen wird die Zustimmung der Aktionäre gemäß der üblichen Vorgehensweise von CSL

eingeholt. Ablösung von GSK-

Zuteilungen -

Verfall vorgesehen Zuteilung von Restricted Stock Units (RSUs) im Wert von 7,71 Mio. £ (vorbehaltlich einer Anpassung vor der Zuteilung, basierend auf dem nächsten GSK-Vesting-Ergebnis).

Die

Prämie wird voraussichtlich am 1. März 2028 fällig, vorbehaltlich der Dienstbedingungen. Zusätzliche Zuteilichnung zur

Anpassung des LTI

-Zeitplans Zuteilung von Performance Stock Units (PSUs) im Wert von 1,65 Mio. £, die am 1. September

2029 unverfallbar werden, vorbehaltlich derselben TSR-Unverfallbarkeitsbedingungen, die für die LTI-Zuteilung von CSL vom

1. September 2026 gelten, sowie der gleichen Dienstzeitbedingungen (einschließlich einer 12-monatigen

Haltefrist nach Unverfallbarkeit).

2029 unverfallbar werden, vorbehaltlich derselben TSR-Unverfallbarkeitsbedingungen, die für die LTI-Zuteilung von CSL vom 1. September 2026 gelten, sowie der gleichen Dienstzeitbedingungen (einschließlich einer 12-monatigen Haltefrist nach Unverfallbarkeit). Dies soll die längere Lücke berücksichtigen, die durch ihren Wechsel

zwischen den jährlichen Prämien bei GSK und der ersten jährlichen CSL-Prämie

entsteht, die sie voraussichtlich im Oktober 2027 erhalten wird. Rente Die Regelungen entsprechen denen für die Belegschaft in Großbritannien. Aufgrund steuerlicher Vorschriften wird

erwartet, dass die CEO eine Barzulage in Höhe von 10 % des Grundgehalts abzüglich des

geltenden Satzes der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

anstelle von Arbeitgeberbeiträgen zur Altersvorsorge erhält. Leistungen Standardmäßige britische Sozialleistungen - einschließlich privater Krankenversicherung,

Lebensversicherung in Höhe des 6-fachen Gehalts und Einkommensschutzversicherung. Kündigungsfrist 12 Monate Kündigungsfrist durch den CEO oder CSL.

Übliche Regelungen zu Freistellung während der Kündigungsfrist, fristloser Kündigung und Abfindung

anstelle der Kündigungsfrist. Wettbewerbsverbot

(während der Tätigkeit

bei CSL) Aufgrund einer früheren Beschäftigung bei einem Wettbewerber ist es ihr bis zum 31. März

2027 untersagt, am CSL-Seqirus-Geschäft mitzuwirken. Wettbewerbsverbote

(nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei

CSL) 6-monatiges Wettbewerbsverbot nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

12-monatiges Verbot nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, Kunden abzuwerben oder mit ihnen Geschäfte zu tätigen, Lieferanten zu

stören sowie Schlüsselmitarbeiter abzuwerben.

stören sowie Schlüsselmitarbeiter abzuwerben. Die Dauer der Beschränkungen verkürzt sich um die Zeit, die im "Garden Leave" verbracht wurde. Steuer

regelungen Der CEO wird für die britischen Steuern verantwortlich sein.

CSL wird für Steuern außerhalb Großbritanniens verantwortlich sein. Sonstiges Es gilt die CSL-Richtlinie zum Mindestaktienbesitz - 300 % des Grundgehalts für den

CEO.

[i] Laut den GSK-Geschäftsjahrabschlüssen für 2025