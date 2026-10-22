Die Netflix-Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut massiv unter Druck und notiert aktuell bei 65,04 US$. In meiner letzten Analyse hatte ich die Unterstützungszone zwischen 70,10 und 67,90 US$ als letzte Chance für eine größere Erholung hervorgehoben. Doch statt des favorisierten Konters setzte sich der Verkaufsdruck fort und inzwischen wurde auch das jüngste Verlaufstief unterschritten. Damit ist die zuvor mögliche Bodenbildung gescheitert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de