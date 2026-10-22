Durch diesen Zusammenschluss werden Branchenerfahrung, sich ergänzende Technologien und Fachwissen im Bereich Compliance sowie etablierte Beziehungen gebündelt, um umfassendere und besser vernetzte Dienstleistungen anzubieten.

Novatio Solutions gab heute bekannt, dass es die Übernahme der Arbour Group abgeschlossen hat. Damit bekräftigt das Unternehmen sein Engagement im Bereich Life Sciences und stärkt seine Fähigkeit, die geschäftlichen, Compliance- und technologischen Anforderungen seiner Kunden umfassend zu erfüllen. Durch die Übernahme werden sich ergänzendes Fachwissen, erfahrene Teams sowie etablierte Kunden- und Partnerbeziehungen zusammengeführt, wodurch sich Möglichkeiten ergeben, das Dienstleistungsangebot zu erweitern und Unternehmen der Life-Sciences-Branche einen größeren Mehrwert zu bieten.

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Durch diesen Zusammenschluss werden die Kompetenzen von Novatio in den Bereichen SAP-Lösungen für das Lieferkettenmanagement, künstliche Intelligenz und intelligente Automatisierung mit der spezialisierten Expertise der Arbour Group in den Bereichen digitale Compliance, Softwarevalidierung und -tests vereint. Gemeinsam bieten die Unternehmen eine umfassendere Perspektive auf die technologischen, betrieblichen und Compliance-Anforderungen von Kunden aus dem Life-Sciences-Bereich.

Ziel der Übernahme ist es, dieses Fachwissen zugänglicher zu machen und besser zu vernetzen: Wir möchten Kunden dabei unterstützen, ihre geschäftlichen Anforderungen zu verstehen, die richtigen Lösungen zu identifizieren und Beratung während der Implementierung sowie im laufenden Betrieb zu erhalten. Indem die Teams ihre Stärken bündeln, werden sie praktische Wege finden, ihr Angebot zu erweitern und Kunden dabei zu helfen, ein breiteres Spektrum an Prioritäten anzugehen.

"Mit dieser Übernahme wollen wir unsere Fähigkeit stärken, Kunden aus dem Bereich Life Sciences zu bedienen", erklärte Upender Solanki, Chief Executive Officer von Novatio Solutions. "Indem wir unsere Mitarbeiter, unsere Branchenerfahrung und unsere sich ergänzenden Kompetenzen zusammenführen, können wir unseren Kunden ein noch stärkerer Partner sein indem wir ein tieferes Verständnis für ihre geschäftlichen Prioritäten mit dem Fachwissen verbinden, um sie durch Beratung, Implementierung und laufenden Service zu unterstützen. Wir freuen uns, unsere Kollegen von Arbour bei Novatio willkommen zu heißen, und sehen dem Ausbau des Fachwissens und der Beziehungen, die beide Teams aufgebaut haben, mit Freude entgegen."

"Der Beitritt zu Novatio bietet uns die Gelegenheit, auf dem langjährigen Engagement der Arbour Group für Kunden aus dem Bereich Life Sciences aufzubauen", sagte Ahsan Raza, Chief Executive Officer der Arbour Group. "Unsere Fachkompetenz in den Bereichen Compliance und Validierung ergänzt die technologischen Fähigkeiten von Novatio und eröffnet uns damit neue Möglichkeiten, noch mehr Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. Wir freuen uns darauf, unsere Teams zusammenzuführen, voneinander zu lernen und auf den vertrauensvollen Beziehungen aufzubauen, die unsere Kunden und Partner so schätzen."

Zu den Kompetenzen von Novatio im Bereich Life Sciences zählen die Serialisierung und Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln, das Management klinischer Lieferketten, die Koordination von Zell- und Gentherapien sowie Prozesse zur Chargenfreigabe. Die Arbour Group steuert die Validierung von Computersystemen, das Testen von Unternehmenssoftware, ERP-Validierungspakete sowie verwaltete Compliance-Dienstleistungen für die Pharma-, Biotechnologie-, Medizinprodukte- und Diagnostikbranche sowie entsprechende Organisationen bei. Diese sich ergänzenden Stärken bilden die Grundlage für eine engere Zusammenarbeit zwischen Technologiebereitstellung und Compliance-Fachwissen.

Aufbauend auf bestehenden Kunden- und Partnerbeziehungen eröffnet die Übernahme neue Möglichkeiten, den Zugang zu spezialisiertem Fachwissen zu erweitern und Unternehmen aus dem Bereich Life Sciences stärker vernetzte Dienstleistungen anzubieten. Beide Unternehmen werden der Kontinuität der Dienstleistungen höchste Priorität einräumen, während ihre Teams komplementäre Kompetenzen bündeln, um den sich wandelnden geschäftlichen, technologischen und Compliance-Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.

Über Novatio Solutions

Novatio Solutions ist ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz, digitale SAP-Lieferkettenlösungen, intelligente Automatisierung und Prozessintelligenz spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Implementierungs- und Managed Services an, um Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Betriebsabläufe zu verbessern und Geschäftsprozesse zu modernisieren. Zu seiner Expertise im Bereich Life Sciences gehören die Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln, das Management klinischer Lieferketten, die Koordination von Zell- und Gentherapien sowie die Chargenfreigabe. Erfahren Sie mehr unter novatiosolutions.com.

Über Arbour Group

Die Arbour Group bietet digitale Compliance-Produkte und -Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Medizinprodukte und Diagnostik an. Zu ihren Leistungsbereichen zählen die Validierung von Computersystemen, Softwaretests, ERP-Validierungspakete, digitale Compliance sowie Managed Services. Arbour unterstützt seine Kunden bei der Erfüllung der geltenden Anforderungen der FDA und internationaler Regulierungsbehörden, darunter FDA 21 CFR Part 11 und EU-Anhang 11, und gewährleistet die Compliance in Unternehmens-, Fertigungs- und Laborsystemen. Erfahren Sie mehr unter arbourgroup.com.

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