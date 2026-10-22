Die mit Spannung erwarteten Nokia-Zahlen konnten die Erwartungen des Marktes nicht vollends erfüllen, obgleich sie im Großen und Ganzen solide ausfielen. Für die Aktie geht es daher zunächst nach unten. Das wiederum bringt eine wichtige Unterstützung in Bedrängnis, sodass sich die Situation jederzeit verschärfen könnte.Nokia mit Zahlen - Der Funke will nicht überspringen Der finnische Netzwerkausrüster gab den Umsatz im 3. Quartal 2026 mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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