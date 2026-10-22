Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 22.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
URAN: JETZT WIRD ES SPANNEND
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
Tradegate
22.10.26 | 16:56
345,00 Euro
+0,32 % +1,10
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
USA Tech 100
S&P 100
USA 500
1-Jahres-Chart
TESLA INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TESLA INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
344,65344,9016:57
344,60344,8516:57
Markus Weingran
22.10.2026 15:27 Uhr
387 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Öl-Aktien als Absicherung: Tesla: Gewinneinbruch | IBM: Prognose nicht erhöht | SAP: Starke Zahlen

Neue Truppenbewegungen der USA Richtung Naher Osten lassen die Ölpreise weiter steigen. Die Märkte reagieren nervös und mit Kursverlusten. Selbst gute Zahlen von IBM, Lam Research und Meta beruhigen die Lage nicht.Ölpreis explodiert weiter - sind Ölaktien jetzt noch ein Kauf? Der Ölpreis kennt aktuell nur eine Richtung: nach oben! Die Nordseesorte Brent ist inzwischen wieder auf über 112 US-Dollar pro Barrel gestiegen. Grund dafür sind die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die Angst vor weiteren Lieferausfällen. Für Ölkonzerne wie Shell, BP und ExxonMobil könnten die hohen Preise ein Milliardengeschäft bedeuten. Doch viele Ölaktien sind bereits kräftig gestiegen. Lohnt sich der …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.