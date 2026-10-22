Öl-Aktien als Absicherung: Tesla: Gewinneinbruch | IBM: Prognose nicht erhöht | SAP: Starke Zahlen

Neue Truppenbewegungen der USA Richtung Naher Osten lassen die Ölpreise weiter steigen. Die Märkte reagieren nervös und mit Kursverlusten. Selbst gute Zahlen von IBM, Lam Research und Meta beruhigen die Lage nicht.Ölpreis explodiert weiter - sind Ölaktien jetzt noch ein Kauf? Der Ölpreis kennt aktuell nur eine Richtung: nach oben! Die Nordseesorte Brent ist inzwischen wieder auf über 112 US-Dollar pro Barrel gestiegen. Grund dafür sind die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten und die Angst vor weiteren Lieferausfällen. Für Ölkonzerne wie Shell, BP und ExxonMobil könnten die hohen Preise ein Milliardengeschäft bedeuten. Doch viele Ölaktien sind bereits kräftig gestiegen. Lohnt sich der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran