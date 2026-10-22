DEWA International unterzeichnete im Rahmen der Messe für Wasser, Energie, Technologie und Umwelt (WETEX 2026) vier Absichtserklärungen (MoUs) mit weltweit führenden Unternehmen.

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DEWA International signs 4 MoUs with global partners during WETEX 2026 (Photo: AETOSWire)

Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, MD&CEO der Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) und Chairman von DEWA International, erklärte: "Wir sind bestrebt, strategische Partnerschaften mit führenden internationalen Institutionen aufzubauen, die über umfassende Fachkompetenz bei der Entwicklung und Umsetzung von Energie-, Wasser- und Infrastrukturprojekten verfügen, und gleichzeitig zukünftige Kooperationsmöglichkeiten in Schlüsselbereichen zu erkunden. Mit diesen Absichtserklärungen streben wir den Austausch von Wissen und Fachkompetenz sowie die Nutzung bewährter Verfahren und fortschrittlicher Technologien an. Diese Bemühungen werden dazu beitragen, den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen, die Widerstandsfähigkeit und Effizienz der Strom- und Wasserinfrastruktur zu verbessern und unsere Präsenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im gesamten Golf-Kooperationsrat (GCC) sowie auf den globalen Märkten auszubauen. Zudem werden sie unser nachhaltiges Wachstum fördern, unser Investitionsportfolio diversifizieren und langfristigen Wert schaffen", so Al Tayer.

Die Absichtserklärungen wurden von Waleed bin Salman, dem Executive Vice President für Geschäftsentwicklung und Exzellenz sowie dem Vice Chairman von DEWA International, unterzeichnet.

EDF Middle East

Die mit Luc Koechlin, dem CEO von EDF Middle East, unterzeichnete Absichtserklärung dient der Erkundung einer Zusammenarbeit zwischen DEWA International und dem französischen Unternehmen EDF Power Solutions in den Bereichen Energie und erneuerbare Energien. Darin werden potenzielle Investitionsmöglichkeiten in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) sowie auf den globalen Märkten aufgezeigt.

China Energy International Group

Die mit Xin Zongyi, dem Vice President der China Energy International Group, unterzeichnete Absichtserklärung untersucht das Potenzial, dass das führende chinesische Unternehmen als EPC-Partner (Engineering, Procurement and Construction) für Großprojekte in den Bereichen Energie, Wasser und Infrastruktur fungiert. Dabei wird auf die globalen Projektabwicklungskapazitäten des Unternehmens zurückgegriffen, um den Ausbau des Projektportfolios von DEWA International zu unterstützen.

Capital Dynamics

Die mit dem britischen Unternehmen Capital Dynamics unterzeichnete Absichtserklärung zielt darauf ab, eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Investition in betriebsbereite Anlagen für saubere Energie in Europa zu prüfen sowie ein Investitionsvehikel für künftige Investitionen in die Infrastruktur für saubere Energie zu gründen.

Tata Consultancy Services

Die mit Shiju Varghese, President Middle East Africa bei Tata Consultancy Services, unterzeichnete Absichtserklärung dient der Erkundung des Potenzials des Unternehmens als technischer Beratungspartner für DEWA International in den Bereichen Technologiestrategie, Integration von Informationstechnologie und Betriebstechnologie (IT/OT) sowie Lösungen für das Asset-Performance-Management.

Die WETEX 2026 findet zeitgleich mit dem 12th World Green Economy Summit statt, der vom 21. bis 22. Oktober 2026 im Dubai World Trade Centre abgehalten wird.

*Quelle: AETOSWire

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