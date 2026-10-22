Hannover (ots) -Schneiden, Bohren und Gewindeschneiden in einer Anlage; vier Spannfutter im Zusammenspiel für eine höhere Effizienz bei der Bearbeitung schwerer Rohre. Vom 20. bis 23. Oktober 2026 Bodor Laser präsentiert auf der EuroBLECH 2026 in Hannover zwei neue Premium-Rohrlaserschneidmaschinen: eine Vier-Spannfutter-Rohrlaserschneidmaschine und eine integrierte Anlage zum Laserschneiden, Bohren und Gewindeschneiden von Rohren. Am Stand A181/A182 in Halle 13 zeigt das Unternehmen auf mehr als 1.400 m² Ausstellungsfläche seine Lösungen für die Rohr- und Blechbearbeitung, Automatisierung, Abkanten und Schweißen.Nach der Teilnahme an der EuroBLECH 2024 kehrt Bodor Laser erneut zu dieser internationalen Fachmesse der Blechbearbeitungsindustrie zurück. Während der Messe stehen deutschsprachige technische Experten vor Ort zur Verfügung, um die technischen Eigenschaften, Bearbeitungsmöglichkeiten und Anwendungsbereiche der Maschinen zu erläutern. Neben den beiden neuen Rohrlaserschneidanlagen präsentiert Bodor Laser auch Blechlaserschneidanlagen, automatisierte Be- und Entladesysteme, Abkantpressen und Schweißanlagen. Der Messestand gehört zu den fünf größten der Messe und ist der größte Stand unter den chinesischen Ausstellern. Damit bietet er ausreichend Platz für die Präsentation verschiedener Bearbeitungsmaschinen.Rohrlaserschneiden: Zwei neue Produkte, zwei Lösungen zu höherer ProduktivitätDie Vier-Futter-Serie verfügt über eine frei bewegliche Spannfutterkonfiguration. Die vier Spannfutter sind voneinander entkoppelt und ermöglichen eine uneingeschränkte Rotation. Im Doppelprozessbetrieb kann die Bearbeitungseffizienz bei schweren Rohren gegenüber herkömmlichen Drei-Futter-Anlagen deutlich gesteigert werden.Das System passt die Spannfutterlogik automatisch an die Länge des Rohrs und der Werkstücke an. Dank der intelligenten, stufenlosen Rückzugsfunktion können kurze Rohre ohne erneute Referenzfahrt geladen werden. In geeigneten Anwendungsszenarien lässt sich dadurch die Ladeeffizienz weiter verbessern. Das System verbindet effiziente Bearbeitung mit sicherem Betrieb.Die neueste Doppel-Spannfutter-Serie kann optional mit Bohr- und Gewindeschneidfunktionen sowie einem 14-fach-Werkzeugmagazin ausgestattet werden. Damit lassen sich Schneiden, Bohren und Gewindeschneiden auf einer Maschine durchführen. Dies reduziert Werkstücktransporte, wiederholtes Spannen und Wartezeiten zwischen den Bearbeitungsschritten.Laserscanning, visuelle Erkennung und intelligente Sensorik erfassen gemeinsam die Rohrkonturen, Schweißnähte und den Bearbeitungszustand. Auf Grundlage der tatsächlichen Prozessbedingungen wird das Schneidzentrum in Echtzeit angepasst, um die Bearbeitungsstabilität zu verbessern.Blechbearbeitung, Automatisierung, Abkanten und Schweißen: Prozesse ganzheitlich betrachtenBlechlaserschneiden: Geschwindigkeit und AutomatisierungAuf dem Messestand werden drei Blechlaserschneidanlagen präsentiert: die P6 mit 60 kW, die P3-mit Automatisierungstechnik mit 12 kW und die i3 mit 6 kW.Die P-Serie erreicht eine maximale Beschleunigung von 4 G und eine maximale Bewegungsgeschwindigkeit von 200 m/min. Funktionen wie die Kantenerkennung innerhalb einer Sekunde und der automatische Düsenwechsel reduzieren die Nebenzeiten. Eine hochpräzise Kamera in Kombination mit intelligenten Algorithmen erkennt geeignete Blechreste schnell und ermöglicht deren Verschachtelung, wodurch die Materialausnutzung verbessert werden kann.Das automatische Be- und Entladesystem vereint automatisiertes Be- und Entladen mit Lagerkapazitäten für Rohmaterialien und Fertigteile. Es reduziert manuelle Transportvorgänge und Wartezeiten beim Be- und Entladen und verbindet den Schneidprozess effizienter mit dem Materialmanagement. Dadurch wird eine kontinuierliche und geordnete Blechbearbeitung unterstützt.Abkanten und Schweißen: Lösungen für nachfolgende BearbeitungsschritteNeben Schneid- und Automatisierungslösungen präsentiert Bodor Laser eine Abkantpresse, das Roboterlaserschweißsystem mit 3kW und die handgeführte Laserschweißanlage Pro mit 1,5 kW.Von der Materialbearbeitung über den Materialfluss bis hin zum Abkanten und Schweißen können Besucher am selben Messestand verschiedene Maschinen und ihre Anwendungen kennenlernen.Lokaler Service und globale Erfahrung als Unterstützung für die ProduktionBodor Laser unterhält technische Servicezentren in Deutschland und Ungarn. Diese bieten lokale Unterstützung bei der Maschineninstallation, Bedienerschulung, Wartung und Reparatur wichtiger Komponenten. Die Servicezentren verfügen über mehr als zehn fest vor Ort ansässige Servicemitarbeiter, die Kunden technische Unterstützung bieten.Bodor Laser ist in mehr als 180 Ländern und Regionen tätig und verfügt weltweit über mehr als 20 Servicezentren sowie über 500 Servicestandorte.Laut den im März 2026 veröffentlichten Daten von Forward Business Information Co., Ltd., Shenzhen, belegte Bodor Laser von 2019 bis 2025 sieben Jahre in Folge weltweit den ersten Platz beim Absatz von Laserschneidmaschinen mit einer Laserleistung von mindestens 1 kW.Bringen Sie Ihre Werkstückzeichnungen oder konkreten Fertigungsanforderungen mit und besprechen Sie mit dem technischen Team von Bodor vor Ort die passende Maschinenauswahl und individuelle Anwendungslösungen. Sie finden uns in Halle 13, Stand A181/A182.Pressekontakt:Jack Thompsoninfo@bodor.comwww.bodor.comOriginal-Content von: Bodor Laser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183701/6376086