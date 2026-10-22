DJ Puma ernennt Arne Arens zum Chief Commercial Officer und Vorstand

DOW JONES--Puma bekommt zum 15. November einen neuen Chief Commercial Officer und Vorstand. Wie der Sportartikelhersteller mitteilte, hat der Aufsichtsrat Arne Arens mit Wirkung zum 15. November zum neuen CCO und Mitglied des Vorstands ernannt. Er wird für die globale Vertriebsorganisation und die Marktstrategie von Puma verantwortlich sein und die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens weltweit leiten.

Arens war zuletzt CEO des US-Textiltechnologieunternehmens Unspun. Er hat laut Mitteilung mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung in der Sport- und Outdoor-Branche, unter anderem hatte er leitende Positionen in den Bereichen Vertrieb, Markenmanagement und General Management bei Nike, The North Face und Boardriders.

Arens folgt auf Matthias Bäumer, der per 30. September als CCO aus dem Puma-Vorstand ausgeschieden war. CEO Arthur Höld leitet seitdem übergangsweise zusätzlich den Vertrieb und die Tochtergesellschaften von Puma.

Ab 15. November besteht der Puma-Vorstand aus Arthur Höld (CEO), Mark Langer (CFO), Maria Valdes (Chief Brand Officer), Andreas Hubert (Chief Operating Officer) und Arne Arens (CCO).

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October 22, 2026 09:38 ET (13:38 GMT)

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