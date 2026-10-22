New York - Deutlich gestiegene Ölpreise und negativ aufgenommene Aussagen von Tech-Grössen wie Meta, Tesla, Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung geben der Nasdaq-Börse am Donnerstag wieder einen kräftigen Dämpfer. Mit der Erholung vom Vortag ist es somit schnell wieder vorbei. Der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 verlor wenige Minuten nach dem Börsenstart 1,74 Prozent auf 29.303 Punkte. Für den in diesem Monat im Vergleich deutlich besser laufenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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