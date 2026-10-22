Offene Billig-Modelle, viele aus China, erobern den Markt. Droht Nvidia und Co. jetzt der Nachfrageknick? Bank-of-America-Analyst Vivek Arya hält mit harten Zahlen dagegen. Was das für Ihr Depot bedeutet. Billige Modelle künstlicher Intelligenz bremsen den Chip-Boom nicht. Davon ist Vivek Arya überzeugt, Halbleiteranalyst der Bank of America. Er teile nicht die Sorge, dass der Wechsel zu günstigen offenen Modellen, viele davon aus China, den KI-Ausbau ausbremse, schreibt er an seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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