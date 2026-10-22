NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten zur Wochenmitte haben die Kurse von US-Anleihen am Donnerstag wieder deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) zog um 0,79 Prozent auf 105,94 Punkte an. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel im Gegenzug auf 5,03 Prozent.

US-Anleihen waren als sicherer Hafen gesucht, denn die zuletzt erholte Technologiebörse Nasdaq geriet wieder stark unter Druck. Neben deutlich gestiegenen Ölpreisen verdarben negativ aufgenommene Aussagen von Branchengrößen wie Meta, Tesla, Lam Research und IBM zur Geschäftsentwicklung den Anlegern die Stimmung.

Auch innerhalb des Anleihenmarktes kam es am Donnerstag zu Umschichtungen. Anleger griffen neben den US-Papieren auch bei den ebenfalls als sicher geltenden deutscher Staatsanleihen zu, während französische Papiere gemieden wurden. Hintergrund sind die Proteste und die Haushaltskrise in Frankreich, die Anleger zuletzt immer mehr verunsichert haben./la/jkr/he