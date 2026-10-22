Eine aktuelle Auswertung des Resultate Instituts zeigt: Ein Investitionsbudget von insgesamt über 1,5 Mrd. Euro haben Investitionsinteressenten in der Datenbank des Unternehmens angemeldet. Doch wer sucht dort eigentlich was? Und welche Sparten und Regionen sind derzeit besonders gefragt, welche eher nicht? Das Geschehen im Makler- und Konsolidierungsmarkt steht nicht still - weiterhin werden zahlreiche Vermittlerbestände ver- und gekauft. Eine amtliche Statistik darüber, wie viel Kapital für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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