CyberDirekt baut sein Angebot für den Mittelstand um eine Lösung zur kontinuierlichen Erkennung von Cyberbedrohnungen aus. Der neue Service lässt sich mit jeder Cyberversicherung kombinieren, unabhängig vom Anbieter. Cyberangreifer umgehen bei Attacken zunehmend Schutzmechanismen wie Firewall und Virenschutz: Sie nutzen gestohlene Zugangsdaten, bekannte Schwachstellen und immer häufiger KI. Deshalb gilt es, Angriffe nicht nur abzuwehren, sondern sie rechtzeitig zu erkennen. Großunternehmen haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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