Mainz (ots) -
Donnerstag, 29.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
13.35 Terra X
Alexander der Große - Auf dem Weg zur Macht
Deutschland 2014
"Terra X: Giganten der Kunst - Frida Kahlo" entfällt
14.15 Terra X
Alexander der Große - Bis ans Ende der Welt
Deutschland 2014
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6376104
Donnerstag, 29.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
13.35 Terra X
Alexander der Große - Auf dem Weg zur Macht
Deutschland 2014
"Terra X: Giganten der Kunst - Frida Kahlo" entfällt
14.15 Terra X
Alexander der Große - Bis ans Ende der Welt
Deutschland 2014
"Terra X: Giganten der Kunst - Gustav Klimt" entfällt
(weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6376104
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