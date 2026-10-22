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Wer ist der beste Vermögensverwalter in Deutschland? Focus Money zeichnet Fisher Investments aus



22.10.2026 / 16:30 CET/CEST

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Im "Deutschland Test? 2026 wird Fisher Investments ausgezeichneter Kundenservice hervorgehoben FRANKFURT, Deutschland, 22. Oktober, 2026 /PRNewswire/ -- Die Fisher Investments GmbH ("Fisher Investments?) erhielt für ihren Kundenservice die Top-Bewertung unter den Vermögensverwaltern in einer unabhängigen Studie des Deutschland Tests 2026. In diesem Test wird die Kundenberatung in über 100 Branchen auf die Probe gestellt. Um Unternehmen in Deutschland zu finden, die sich durch ihren erstklassigen Service auszeichnen, prüfte der Deutschland Test über 17.000 Unternehmen. Die Unternehmen wurden hinsichtlich einiger maßgeblicher Kategorien wie Service, Beratung, Vertrauen und Kundenzufriedenheit bewertet. "Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von Focus Money zu erhalten?, sagt Damian Ornani , CEO der globalen Fisher Investments-Gruppe. "Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden erstklassigen Service zu bieten.? "Dass wir in unserer Branche die Nummer 1 in der Kategorie Service sind, zeigt die Beständigkeit und Disziplin, die unsere Teams bei Fisher Investments stets an den Tag legen, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen?, sagt Jens Wolf , Geschäftsführer von Fisher Investments. "Diese Anerkennung unterstreicht, dass sich Fisher Investments stets für eine exzellente Kundenberatung einsetzt und bemüht ist, unseren wohlhabenden Kunden und deren Familien die bestmögliche Beratung zu bieten.? Falls Sie mehr über die Testmethoden erfahren möchten, besuchen Sie bitte Deutschlandtest.de . Über Fisher Investments

Die Fisher Investments GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliertes und beaufsichtigtes Wertpapierinstitut. Sie verfügt über die Erlaubnis, Wertpapierdienstleistungen mit dem Kerngeschäftsfeld der Finanzportfolioverwaltung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu erbringen. Gebundene Vermittler, welche der Fisher Investments GmbH Kunden mit Wohnsitz Schweiz vermitteln, werden von der Fisher Investments Schweiz GmbH überwacht. Die Fisher Investments GmbH hat die fortlaufenden Entscheidungen zur Anlagestrategie auf ihre Muttergesellschaft, Fisher Asset Management, LLC, ausgelagert, die ihren Sitz in den USA hat und von der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) beaufsichtigt wird. Die Fisher Investments GmbH, Fisher Asset Management, LLC, sowie weitere Unternehmen der Gruppe erbringen ihre Wertpapierdienstleistungen unter der Bezeichnung "Fisher Investments?. Über Fisher Asset Management, LLC

Fisher Investments und ihre Tochtergesellschaften weisen ein verwaltetes Vermögen von über 396 Milliarden Euro (Stand: 30.09.2026) über drei Hauptgeschäftsbereiche - Institutionelle Kunden, US-Privatkunden und Internationale Privatkunden - hinweg auf. Gründer und Executive Chairman Ken Fisher war für 32,5 Jahre bis 2017 Autor der Kolumne "Portfolio Strategy?, die im Forbes Magazine erschien, was ihn zum längsten ununterbrochen für das Magazin tätigen Kolumnisten in dessen Geschichte macht. Er schreibt nun monatliche Kolumnen, die in großen Medien weltweit in 29 Ländern in der jeweiligen Landessprache erscheinen. Sie erstrecken sich über mehr Länder und Sprachen und haben eine größere Reichweite als die jedes anderen unabhängigen (nicht bei einer Mediengruppe publizierenden) Kolumnisten, gleich welcher Art. Für die DACH-Region schreibt er monatliche Kolumnen, die in Focus Money (Deutschland) und Trend (Österreich) erscheinen. Ken Fisher wird regelmäßig von großen TV-Nachrichtensendern wie nTV, Fox Business and News sowie CNN International eingeladen. Er hat 11 Bücher (darunter vier New York Times-Bestseller) über Investieren und Finanzen geschrieben. Weitere Informationen über Fisher Investments finden Sie auf www.fisherinvestments.com . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wer-ist-der-beste-vermogensverwalter-in-deutschland-focus-money-zeichnet-fisher-investments-aus-302917092.html



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