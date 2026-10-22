EQS-News: Fisher Investments
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Im "Deutschland Test? 2026 wird Fisher Investments ausgezeichneter Kundenservice hervorgehoben
FRANKFURT, Deutschland, 22. Oktober, 2026 /PRNewswire/ -- Die Fisher Investments GmbH ("Fisher Investments?) erhielt für ihren Kundenservice die Top-Bewertung unter den Vermögensverwaltern in einer unabhängigen Studie des Deutschland Tests 2026. In diesem Test wird die Kundenberatung in über 100 Branchen auf die Probe gestellt.
Um Unternehmen in Deutschland zu finden, die sich durch ihren erstklassigen Service auszeichnen, prüfte der Deutschland Test über 17.000 Unternehmen. Die Unternehmen wurden hinsichtlich einiger maßgeblicher Kategorien wie Service, Beratung, Vertrauen und Kundenzufriedenheit bewertet.
"Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von Focus Money zu erhalten?, sagt Damian Ornani, CEO der globalen Fisher Investments-Gruppe. "Diese Auszeichnung spiegelt unser Engagement wider, unseren Kunden erstklassigen Service zu bieten.?
"Dass wir in unserer Branche die Nummer 1 in der Kategorie Service sind, zeigt die Beständigkeit und Disziplin, die unsere Teams bei Fisher Investments stets an den Tag legen, um unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen?, sagt Jens Wolf, Geschäftsführer von Fisher Investments. "Diese Anerkennung unterstreicht, dass sich Fisher Investments stets für eine exzellente Kundenberatung einsetzt und bemüht ist, unseren wohlhabenden Kunden und deren Familien die bestmögliche Beratung zu bieten.?
Falls Sie mehr über die Testmethoden erfahren möchten, besuchen Sie bitte Deutschlandtest.de.
Über Fisher Investments
Über Fisher Asset Management, LLC
Weitere Informationen über Fisher Investments finden Sie auf www.fisherinvestments.com.
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22.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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