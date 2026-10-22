Baden bei Wien (ots) -
304.557 Besucher:innen genossen Fotokunst in der Welterbestadt Baden
SO BRITISH!
Am 12. Oktober 2026 ging die neunte Ausgabe des Festival La Gacilly-Baden Photo zu Ende. Die Bilderzählungen der weltbesten Fotografinnen und Fotografen haben dem Festival erneut große Aufmerksamkeit beschert: 304.557 Besucherinnen und Besucher genossen Fotokunst und Gartenkunst in der Welterbestadt Baden bei Wien. Damit ist das Festival nicht nur die größte französisch-österreichische Kulturveranstaltung, sondern in Kooperation mit den Ausstellungspartnern La Gacilly in der Bretagne, der Garten Tulln und dem Monat der Fotografie in Bratislava die mit Abstand größte Fotoau'sstellung Europas.
304.557 Besucherinnen und Besucher | 1570 Fotografien, 38 Ausstellungen | 72 Artist Talks, Workshops und Portfolioreviews | 59 Kunst vermittelnde Führungen | 7,6 Million Euro wirtschaftliche Wertschöpfung | 812 Berichte im TV, Radio, Printmedien und Social Media
Den ausführlichen Pressetext finden Sie hier... (https://festival-lagacilly-baden.photo/news-de/das-fotofestival-des-jahres-festival-la-gacilly-baden-photo-2026.html)
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Pressekontakt:
Foto Festival Baden
Lois Lammerhuber
Telefon: +4369913583989
E-Mail: lois.lammerhuber@festival-lagacilly-baden.photo
Website: https://festival-lagacilly-baden.photo
Original-Content von: Festival La Gacilly-Baden Photo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183702/6376141
304.557 Besucher:innen genossen Fotokunst in der Welterbestadt Baden
SO BRITISH!
Am 12. Oktober 2026 ging die neunte Ausgabe des Festival La Gacilly-Baden Photo zu Ende. Die Bilderzählungen der weltbesten Fotografinnen und Fotografen haben dem Festival erneut große Aufmerksamkeit beschert: 304.557 Besucherinnen und Besucher genossen Fotokunst und Gartenkunst in der Welterbestadt Baden bei Wien. Damit ist das Festival nicht nur die größte französisch-österreichische Kulturveranstaltung, sondern in Kooperation mit den Ausstellungspartnern La Gacilly in der Bretagne, der Garten Tulln und dem Monat der Fotografie in Bratislava die mit Abstand größte Fotoau'sstellung Europas.
304.557 Besucherinnen und Besucher | 1570 Fotografien, 38 Ausstellungen | 72 Artist Talks, Workshops und Portfolioreviews | 59 Kunst vermittelnde Führungen | 7,6 Million Euro wirtschaftliche Wertschöpfung | 812 Berichte im TV, Radio, Printmedien und Social Media
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