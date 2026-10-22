Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro hat den Aktienkurs von flatexDEGIRO bislang nur kurz auf die Beine geholfen. Mittlerweile ist die Notiz des Onlinebrokers wieder auf Jahrestief gerutscht. Derweil liefern die Neun-Monats-Zahlen 2026 wenig positive Überraschungsmomente, was grundsätzlich aber nicht überraschen dürfte. Immerhin haben die Onlinebroker zurzeit beinahe unisono mit einer vergleichsweise schwachen Entwicklung bei den Neukundenzahlen zu kämpfen. "Auch in einem saisonal eher ruhigeren Quartal haben wir unser Wachstum fortgesetzt und die Profitabilität weiter gesteigert", sagt CEO Oliver Behrens. Im dritten Quartal kam der Überschuss um knapp 29 Prozent auf 50,3 Mio. Euro voran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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