München (ots) -"Fakten finden - Fakes entlarven": Wenn Sheena und Papagei Pino in einem Podcast über Internetgerüchte "klugschnabeln", fördert das die Recherche- und Medienkompetenz von Kindern. Wenn der Sailer Verlag in Kooperation mit der dpa-Faktencheck-Redaktion altersgerecht den Umgang mit Falschinformationen erklärt, ist das eine nachhaltige Redaktionsarbeit, die den Nachhaltigkeitspreis Medien 2026 verdient hat.Als Schirmherrin des Nachhaltigkeitspaktes Medien übergab die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner den Preis heute bei einem BLM-Panel auf den MEDIENTAGEN München."Wir vergeben den Nachhaltigkeitspreis Medien für vorbildliche redaktionelle Arbeit: Gerade in einer Zeit, in der Desinformation und Fake News oftmals gezielt verbreitet werden, ist es entscheidend, objektiv nachprüfbare Fakten von Falschinformationen unterscheiden zu können. Den Blick von Kindern dafür mit einem tollen kindgerechten Angebot zu schulen, ist ideal - und eine tolle Basis, damit aus ihnen informierte Demokratinnen und Demokraten werden."BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege betont: "Den Umgang mit Falschinformationen kann man lernen. Mit der Bildungsinitiative "Sei ein Klugschnabel!" bekommen schon die Jüngsten vermittelt, wie sie zum Faktenchecker werden, indem sie lernen, Informationen einzuordnen und Quellen zu prüfen. Das ist für mich ein gelungenes und preiswürdiges Beispiel nachhaltiger Redaktionsarbeit für einen reflektierten Umgang mit Desinformation."Die beiden weiteren Nominierten, die Günter Holland Journalistenschule und Correctiv, hatten mit "Augsburg checkt's" und dem "Faktenforum" auch herausragende Projekte eingereicht. Die BLM vergibt den mit 1.000 Euro dotierten Preis mit Stiftungspartnern aus dem Nachhaltigkeitspakt Medien (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blm.de%2Fde%2Fwir-foerdern%2Fnachhaltigkeit%2Fnachhaltigkeitspakt_medien.cfm&data=05%7C02%7Cpetra.ragaller%40blm.de%7C353f035ae3bc49da373708df30422ebf%7C0721e27459314d3ebe1df446b67c99f1%7C0%7C0%7C639282732951430387%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=KG9bN%2FP6VLjX1qElU2FQu6b1%2BGXl7OJm0jllutbw6Ck%3D&reserved=0) (Bayerischer Rundfunk, GMX/WEB.de, HIGH VIEW, Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, rfo Regional Fernsehen Oberbayern, RTLZWEI und TVA Ostbayern).Mehr Informationen zum Preis und ein Foto zum Download sind hier (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blm.de%2Fnachhaltigkeitspreis&data=05%7C02%7Cpetra.ragaller%40blm.de%7C353f035ae3bc49da373708df30422ebf%7C0721e27459314d3ebe1df446b67c99f1%7C0%7C0%7C639282732951470772%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=SBPxdhwfsOrIETl7lxsdr6yaqo4M7W0BrC9y8ZBu4Go%3D&reserved=0) zu finden.Kontakt: bettina.pregel@blm.dePressekontakt:Stefanie RegerPressesprecherinTel. 089/63808-315stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6376161