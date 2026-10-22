Die südbadische Bidirex hat mit Solas Capital eine Finanzierung vereinbart, um Photovoltaikanlagen, Speicher und Ladepunkte an Gewerbe- und Industriestandorten zu bauen. Bis 2029 sollen 50 Megawatt an PV entstehen. Die Solas Capital AG hat mit der Bidirex-Gruppe, einem integrierten Anbieter dezentraler Energieinfrastruktur aus Südbaden, eine Finanzierungspartnerschaft abgeschlossen. Wie die Partner mitteilte, geht es um die Finanzierung von PV-Anlagen, Batteriespeichern und Ladeeinrichtungen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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