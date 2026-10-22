Berlin (ots) -Mit "liebs." startet die LBS ihre erste bundesweite Arbeitgeber- und Vertriebspartnerkampagne, die gemeinsam mit der Agentur huth + wenzel entwickelt wurde. Die neue Kampagne soll das bislang vor allem regional geprägte Personalmarketing und die Ansprache der Vertriebspartner der fünf Landesbausparkassen unter einem gemeinsamen Dach zusammenführen und zugleich genügend Spielraum für regionale Adaptionen lassen. "Ziel ist es, die Wahrnehmung der LBS als moderne und attraktive Arbeitgeberin und verlässliche Vertriebspartnerin zu stärken und unterschiedliche Bewerbergruppen gezielt anzusprechen", erläutert Maik Jekabsons, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest, der auf Managementebene die Kommunikation der LBS-Gruppe verantwortet.Insights als strategische BasisDer Entwicklung der Kampagne ging ein umfassender Strategieprozess voraus. Erkenntnisse aus Workshops und Befragungen mit Beschäftigen und selbstständigen Vertriebspartnern bildeten die Grundlage für die Arbeitgeber- und Vertriebspartnerpositionierung der LBS. "So unterschiedlich die Tätigkeiten sind, so klar ist die gemeinsame Idee: Bei der LBS arbeiten Menschen daran, Zukunft möglich zu machen - die eigene bei der LBS und die Zukunft unserer Kundinnen und Kunden im eigenen Zuhause", so Frank Demmer, Vorstandsvorsitzender der LBS NordWest, und Marion Mai, Vorständin der LBS Süd, die den Prozess mit Blick auf die Arbeitgeberattraktivität federführend für die LBS-Gruppe begleitet haben. "Man könnte auch sagen: Komm zur LBS. Wir freuen uns auf viele neue Gesichter, Gespräche und gemeinsame Wege."liebs.-MomenteDie Gespräche machten deutlich, wie sehr alle für die Marke und ihre Arbeit brennen. Genau mit dieser positiven Haltung will die Kampagne auch künftige Bewerber:innen und Partner:innen begeistern. Mit einem kurzen aktivierenden Wort: liebs. "Die Idee für die Kampagne kam aus den LBSler:innen selbst. Wir haben ihnen zugehört und die große Begeisterung gespürt: die lieben's alle da", erläutert Kathrin Eisenbarth, Geschäftsführerin von huth + wenzel.Die Kampagne zeigt Situationen, die Beschäftigte an ihrem Arbeitsalltag und selbstständige Vertriebspartner:innen an der Zusammenarbeit mit der LBS besonders schätzen - etwa ein wertschätzendes Miteinander, flexible Arbeitsbedingungen oder individuelle Entwicklungsperspektiven und übersetzt diese in persönliche "liebs-Momente". Das integrierte Buchstabenspiel "LieBS" verankert den Kampagnengedanken zusätzlich in der Marke.Modulares System für Zielgruppen und RegionenDie Kampagne wurde als modulares System entwickelt. Sie adressiert die drei Fokuszielgruppen Vertrieb, beziehungsweise selbstständige Handelsvertreter:innen, Auszubildende und Spezialist:innen im Innendienst. Für jede Gruppe können relevante Benefits und spezifische Assets ausgespielt werden.Zugleich lässt sich die Kampagnenidee regional verlängern: von Stellenanzeigen über Social-Media-Formate bis zu eigenen Content-Produktionen. "Die Landesbausparkassen können ihre jeweiligen 'liebs-Momente' entwickeln und die gemeinsame Kampagne vor Ort weitererzählen", sagt Eisenbarth.KampagnenrolloutEine erste Awareness-Phase startet Mitte Oktober. Ab Januar 2027 folgt die zielgruppenspezifische Aktivierung. Zum Mediamix gehören Social-Media, Streamingplattformen, YouTube und Digital Out-of-Home.Weitere Informationen zu aktuellen Stellenangeboten und Möglichkeiten einer selbstständigen Handelsvertretertätigkeit gibt es unter: www.lbs.de/karriereÜber die LBSDie LBS-Gruppe besteht aus fünf Landesbausparkassen und ist mit einem Marktanteil von 35,5 Prozent Branchenführerin in Deutschland. Für rund sieben Millionen Kundinnen und Kunden führen die Bausparkassen der Sparkassen rund 7,2 Millionen Verträge über eine Bausparsumme von 330 Milliarden Euro.Über huth + wenzel:Huth + wenzel ist eine inhabergeführte Kreativagentur aus Frankfurt am Main. Die Agentur entwickelt Kampagnen, Markenstrategien und Kommunikationskonzepte von der Idee bis zur finalen Umsetzung. Gegründet im Jahr 1992 betreut huth + wenzel heute mit 115 Mitarbeitenden Kunden wie LBS, ING, Suzuki, Caravaning, Vileda, Lufthansa Cargo und viele mehr. Die Kreativagentur ist seit Jahren Mitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax: 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35604/6376174