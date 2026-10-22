Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA07785T2011 Belgravia Hartford Capital Inc. 22.10.2026 CA07785T3XXX Belgravia Hartford Capital Inc. 23.10.2026 Tausch 10:1
US54975P2011 Lufax Holding Ltd. ADR 22.10.2026 US54975P3XXX Lufax Holding Ltd. ADR 23.10.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA07785T2011 Belgravia Hartford Capital Inc. 22.10.2026 CA07785T3XXX Belgravia Hartford Capital Inc. 23.10.2026 Tausch 10:1
US54975P2011 Lufax Holding Ltd. ADR 22.10.2026 US54975P3XXX Lufax Holding Ltd. ADR 23.10.2026 Tausch 10:1
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