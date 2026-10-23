The following instruments on XETRA do have their first trading 23.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.10.2026
Aktien
1 CA1919271025 Coherent Corp. CDR
2 CA3499351060 Fortinet Inc. CDR
3 CA83342D1042 Snowflake Inc. CDR
4 SE0030285227 Dormy Corp. AB
5 CA04681A1057 ATEX Resources Inc.
6 AU0000432114 Saluda Medical Inc. CDIS
7 CA07785T3001 Belgravia Hartford Capital Inc.
8 US54975P3001 Lufax Holding Ltd. ADR
9 DE000A41YG88 PSI Software SE z.Verk
Anleihen
1 XS3550564XXX Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
2 XS3548789XXX Citigroup Inc.
3 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
4 US931142GXXX Walmart Inc.
5 US931142GXXX Walmart Inc.
6 XS3548578XXX Citigroup Inc.
7 XS3545738XXX Logicor Financing S.à.r.l.
8 XS3551809XXX Marsh & McLennan Cos. Inc.
9 XS3548854XXX National Gas Transmission PLC
10 DE000A46ZXXX ASG EnergieInvest GmbH
11 DE000A5H3XXX Berlin, Land
12 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
13 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
14 FR001401BXXX Orano
15 US931142GXXX Walmart Inc.
16 US931142GXXX Walmart Inc.
17 CA931142FXXX Walmart Inc.
18 CA931142FXXX Walmart Inc.
19 CA931142FXXX Walmart Inc.
20 US06051GNXXX Bank of America Corp.
21 XS3518604XXX Ignitis Group UAB
22 US459058MXXX International Bank for Reconstruction and Development
23 XS3551809XXX Marsh & McLennan Cos.
24 DE000A3LWXXX NCO Invest S.A.
25 USQ7539CAXXX PLS Group Ltd.
26 XS3548882XXX Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
27 CH1581468XXX Zürcher Kantonalbank
28 USU03903AXXX Group 1 Automotive Inc.
29 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
32 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
33 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
34 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.10.2026
Aktien
1 CA1919271025 Coherent Corp. CDR
2 CA3499351060 Fortinet Inc. CDR
3 CA83342D1042 Snowflake Inc. CDR
4 SE0030285227 Dormy Corp. AB
5 CA04681A1057 ATEX Resources Inc.
6 AU0000432114 Saluda Medical Inc. CDIS
7 CA07785T3001 Belgravia Hartford Capital Inc.
8 US54975P3001 Lufax Holding Ltd. ADR
9 DE000A41YG88 PSI Software SE z.Verk
Anleihen
1 XS3550564XXX Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
2 XS3548789XXX Citigroup Inc.
3 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
4 US931142GXXX Walmart Inc.
5 US931142GXXX Walmart Inc.
6 XS3548578XXX Citigroup Inc.
7 XS3545738XXX Logicor Financing S.à.r.l.
8 XS3551809XXX Marsh & McLennan Cos. Inc.
9 XS3548854XXX National Gas Transmission PLC
10 DE000A46ZXXX ASG EnergieInvest GmbH
11 DE000A5H3XXX Berlin, Land
12 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
13 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
14 FR001401BXXX Orano
15 US931142GXXX Walmart Inc.
16 US931142GXXX Walmart Inc.
17 CA931142FXXX Walmart Inc.
18 CA931142FXXX Walmart Inc.
19 CA931142FXXX Walmart Inc.
20 US06051GNXXX Bank of America Corp.
21 XS3518604XXX Ignitis Group UAB
22 US459058MXXX International Bank for Reconstruction and Development
23 XS3551809XXX Marsh & McLennan Cos.
24 DE000A3LWXXX NCO Invest S.A.
25 USQ7539CAXXX PLS Group Ltd.
26 XS3548882XXX Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
27 CH1581468XXX Zürcher Kantonalbank
28 USU03903AXXX Group 1 Automotive Inc.
29 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
32 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
33 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
34 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
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