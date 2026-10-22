Die Vossloh-Aktie hat in Anlegern in den vergangenen Wochen und Monaten keine große Freude bereitet. Seit September 2025 befindet sich der im SDAX gelistete Titel in einem Abwärtstrend und hat gegenüber den damaligen Hochs in der Spitze rund -50% an Wert eingebüßt. Nun hat der Bahninfrastrukturkonzern frische Zahlen vorgelegt. Geben sie der Aktie eine neue Richtung? Umsatz wächst, Gewinne geraten unter Druck Auf den ersten Blick fallen die Neunmonatszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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