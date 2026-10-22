Die SpaceX-Aktie kommt nach den jüngsten Kursschwankungen weiterhin nicht nachhaltig in Schwung und notiert aktuell bei 153,24 US$. In meiner letzten Analyse hatte ich einen weiteren Rücklauf in die Kaufzone zwischen 158,06 und 149,34 US$ favorisiert, bevor eine erneute Aufwärtsbewegung einsetzen könnte. Tatsächlich wurde dieser Bereich inzwischen erreicht und zwischenzeitlich sogar unterschritten. Doch trotz der jüngsten Erholungsversuche fehlt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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