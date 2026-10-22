Krones hat am heutigen Donnerstag per Ad-hoc-Mitteilung seine Wachstumsziele deutlich zurückgenommen. Für 2028 plant der Abfüllanlagenhersteller nur noch mit 6,0 bis 6,2 Milliarden € Umsatz statt mit rund 7 Milliarden €. Die Aktie rutschte im Tagesverlauf zeitweise um fast 9% ab und notierte am frühen Nachmittag bei 110,40 €, ein Minus von -3,8% gegenüber dem Vortag. Damit stellt sich die Frage: Bietet der Kursrutsch eine Chance? Wachstum kommt kaum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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