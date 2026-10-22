Die Partnerschaft verbindet die souveräne KI-Cloud-Plattform von Polarise mit der Systemintegrations- und Umsetzungskompetenz von World Wide Technology. Das erste gemeinsame Projekt, das neue KI-Rechenzentrum von Polarise in Oslo, ist bereits im Bau.

Europäische Unternehmen und öffentliche Institutionen überführen KI zunehmend in den produktiven Einsatz. Dazu benötigen immer mehr von ihnen KI-Infrastrukturen, die der europäischen Rechtshoheit unterliegen und unter europäischer Kontrolle stehen.

Der deutsche Anbieter Polarise, der in ganz Europa souveräne KI-Fabriken aufbaut, und World Wide Technology (WWT), ein globaler Anbieter von Technologielösungen, haben heute eine strategische Partnerschaft angekündigt, um diesen Ausbau zu beschleunigen.

Das erste gemeinsame Projekt ist das neue KI-Rechenzentrum von Polarise in Oslo, bei dem WWT die Systemintegration übernimmt.

Die Partnerschaft führt zwei zentrale Voraussetzungen für den Ausbau der KI-Infrastruktur in Europa zusammen, die bislang selten gemeinsam verfügbar sind: souveräne Kapazitäten und verlässliche Umsetzung. Polarise baut und betreibt die KI-Fabriken. WWT bringt seine Umsetzungsstärke und sein Partnernetzwerk mit, die sich bei einigen der weltweit größten KI-Infrastrukturprojekten bereits bewährt haben.

Polarise ist ein Full-Stack-Anbieter für KI-Token-Fabriken: Am Standort Oslo gehören Rechenzentrum, Kühlsystem, Infrastruktur und Softwareplattform vollständig zu Polarise. Die Anlage wird mit Flüssigkeit gekühlt (Liquid Cooling) und nutzt NVIDIA-Technologie, um KI-Berechnungen zu beschleunigen. Sie wird über eine Rechenkapazität von fünf Megawatt verfügen.

Im Rahmen des Projekts Industrial AI Cloud der Deutsche Telekom hat Polarise in München seinen ersten großen KI-Cluster bereitgestellt. Oslo ist der nächste Schritt. WWT wird Polarise dabei unterstützen, diese Dynamik über eine Reihe weiterer KI-Fabriken in ganz Europa fortzuführen.

"Wir bauen die souveräne KI-Rechenkapazität auf, mit der Deutschland und Europa eine führende Rolle einnehmen werden die Infrastruktur, auf die eine europäische Wirtschaft im KI-Zeitalter angewiesen ist. Und wir bauen sie jetzt, nicht erst in zwei oder drei Jahren", sagt Michel Boutouil, Gründer und CEO von Polarise. "Oslo ist der nächste Schritt. Mit WWT als Partner können wir den Ausbau so zügig vorantreiben, wie es die Marktnachfrage erfordert, und dabei Standards einhalten, auf die sich unsere Kunden verlassen können."

"Im kommenden Jahrzehnt werden europäische Unternehmen souveräne Rechenkapazitäten in einem Umfang benötigen, den es heute kaum gibt", sagt Scott O'Mara, SVP of GSP International bei WWT. "Unsere Aufgabe ist es, die richtige Architektur und die richtigen Partner zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass ein Cluster genau dann in Betrieb geht, wenn es der Vertrag vorsieht. Die Nachfrage nach KI-Kapazitäten in Europa wächst, und Polarise baut sie auf. Wir unterstützen Polarise dabei mit der passenden Umsetzungserfahrung."

Über Polarise

Das in Deutschland gegründete Unternehmen Polarise ist einer der wenigen europäischen Anbieter, die eine vollständig integrierte KI-Cloud aus einer Hand anbieten. Das Unternehmen betreibt eigene, hocheffiziente Rechenzentren sogenannte "AI Factories" an ausgewählten Standorten in Deutschland und Europa. Über seine proprietäre KI-Cloud bietet Polarise Unternehmen und Organisationen Zugang zu souveräner KI-Rechenleistung, beispielsweise über seine Sovereign Managed Inference-Plattform "Drive".

Über World Wide Technology

World Wide Technology (WWT) ist ein globaler Anbieter von Technologielösungen. Das 1990 gegründete Unternehmen unterstützt Unternehmen dabei, ambitionierte Vorhaben in konkrete Ergebnisse umzusetzen und so neue Möglichkeiten zu schaffen. WWT vereint Strategie, fundierte technische Expertise und Partnerschaften mit führenden Technologieanbietern. Damit unterstützt das Unternehmen Unternehmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor dabei, intelligente Lösungen in den Bereichen KI, Digitalisierung, Cybersicherheit, Cloud und Infrastruktur zu konzipieren, umzusetzen und zu skalieren. Über sein Advanced Technology Center (ATC), ein kollaboratives Ökosystem mit modernster Hard- und Software, ermöglicht WWT Kunden und Partnern, innovative Technologien zu konzipieren, zu testen und zu validieren. Anschließend unterstützt WWT sie dabei, Lösungen mithilfe seiner globalen Integrations- und Distributionskapazitäten in großem Maßstab auszurollen. WWT beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeitende und ist mit über 60 Standorten weltweit vertreten. Seine Unternehmenskultur beruht auf Kernwerten und Führungsprinzipien. Fortune und Great Place to Work haben WWT für sein Engagement für Innovation und Vertrauen sowie dafür gewürdigt, ein gutes Arbeitsumfeld für alle zu schaffen. WWT bietet Großunternehmen, globalen Serviceprovidern und Kunden des öffentlichen Sektors Produkte und Dienstleistungen in bis zu 130 Ländern auf sechs Kontinenten. Softchoice, ein Unternehmen von WWT, unterstützt Geschäftskunden und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in den USA und Kanada. Weitere Informationen finden Sie unter www.wwt.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261022428360/de/

Contacts:

Cheryl Salman

World Wide Technology

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Cheryl.salman@wwt.com

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