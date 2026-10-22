FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 23. Oktober



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Holcim, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz

10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz 8/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf

DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe

IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten °



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