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Voltatron stärkt finanzielles Fundament für weiteres Wachstum durch Abschluss von Finanzierungspaket über 14 Mio. €



22.10.2026 / 18:03 CET/CEST

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Voltatron stärkt finanzielles Fundament für weiteres Wachstum durch Abschluss von Finanzierungspaket über 14 Mio. € Club Deal mit Commerzbank und Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sieht Betriebsmittellinien und Investitionsdarlehen mit Gesamtvolumen von 14,0 Mio. € vor

Geplante Ergänzung des Finanzierungsmix um weitere Bausteine kann Volumen auf über 20 Mio. € steigern

Zugesagte Mittel schaffen zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum für das operative Geschäft und weiteres Wachstum Fürth, 22. Oktober 2026 - Die Voltatron AG (ISIN: DE000A2E4LE9) hat ein Finanzierungspaket mit einem Gesamtvolumen von 14 Mio. € erfolgreich abgeschlossen und damit ihre Finanzierungsbasis deutlich verbreitert. Das Vertragspaket sieht Betriebsmittellinien und Investitionsdarlehen vor, die die finanzielle Flexibilität des Konzerns deutlich erhöhen und auf die Finanzierung des operativen Geschäfts sowie des geplanten weiteren Wachstums ausgerichtet sind. Die Finanzierungsstruktur trägt dem gestiegenen Geschäftsvolumen und den daraus resultierenden Finanzierungsanforderungen des Konzerns Rechnung. "Nach der deutlichen Stärkung unserer Eigenkapitalbasis haben wir nun auch die Finanzierung über Bankenpartner gezielt für unsere Bedarfe aufgestellt. Mit dem Abschluss des Finanzierungspakets erreichen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein unserer finanziellen Transformation. Damit fügen wir unserer Strategie ein wichtiges Element hinzu, um die kontinuierliche Stärkung von Voltatron als leistungsfähiger Industriepartner für Elektroniklösungen und die Skalierung des Geschäftsmodells konsequent voranzutreiben", sagt Florian Seitz, CFO der Voltatron AG. Im Mittelpunkt des Finanzierungskonzepts steht ein Club Deal mit der Commerzbank und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) über insgesamt 14,0 Mio. €. Dieser umfasst revolvierende Betriebsmittellinien über 10,0 Mio. € mit einer Laufzeit von drei Jahren sowie Investitionsdarlehen über 4,0 Mio. € mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Voltatron befindet sich zudem in fortgeschrittenen Gesprächen zur Ergänzung des Finanzierungsmix um weitere Instrumente. Das Gesamtvolumen der Finanzierung kann in der Folge auf über 20 Mio. € steigen. Voltatron verfügt somit über aufeinander abgestimmte Lösungen zur Deckung des Betriebsmittelbedarfs und für gezielte Investitionen in weiteres Wachstum. Mit dem Abschluss eines ersten Finanzierungspakets setzt Voltatron die im Jahr 2025 eingeleitete finanzielle und operative Weiterentwicklung des Konzerns konsequent fort. Nach der Stärkung der Bilanzstruktur und der Wiederherstellung eines positiven bilanziellen Eigenkapitals kann das Unternehmen nun auf einer zukunftsfähig aufgestellten Finanzierungslösung aufbauen. Mit der Stärkung der Finanzierungsbasis hat Voltatron wesentliche Voraussetzungen geschaffen, um die Weiterentwicklung des Konzerns aus einer Position der finanziellen Stabilität gezielt voranzutreiben. - ENDE - Über die Voltatron AG Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Der Konzern entwickelt, beschafft, produziert, integriert und vertreibt über seine spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe Elektronikkomponenten, Baugruppen, Geräte und Systeme für industrielle Anwendungen. Dazu zählen neben Batterie- und Energiespeicherlösungen insbesondere die Anwendungsfelder industrielle Elektronik, Automatisierung und IoT, Mess- und Steuerungstechnik, Event- und Audiotechnik, Haushaltsgeräte, Medizintechnik sowie die Bereiche industrielle Elektromobilität und Bahn. Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com . Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 160 951 287 54

E-Mail: ir@voltatron.com



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