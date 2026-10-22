Dreijährige Partnerschaft im Millionen-Pfund-Bereich verknüpft bislang isolierte Daten, um Geldwäsche, betrügerischen Firmenkonkurs ("Phoenixing") und noch offene Betrugsfälle im Zusammenhang mit COVID-Krediten aufzudecken - die Kontrolle bleibt dabei vollständig bei der Behörde

Im Rahmen des Dreijahresvertrags führt Quantexa die Daten des Insolvency Service in einer einheitlichen, kontextbezogenen Sicht auf Personen, Unternehmen, Adressen und Transaktionen zusammen

Ermittler werden die Plattform nutzen, um Geldwäsche durch Scheinunternehmen im Einzelhandel zu zerschlagen, wiederholtes Firmen-Phoenixing zu stoppen sowie noch offene Betrugsfälle im Zusammenhang mit COVID-Krediten aufzuarbeiten

Der Insolvency Service behält die souveräne Kontrolle über seine Daten, Technologien und Entscheidungen. Nachvollziehbare Risikobewertungen und lückenlose Prüfpfade machen transparent, wie jede Erkenntnis zustande kommt



LONDON, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit tätiges Softwareunternehmen für Datenanalyse und künstliche Intelligenz, das mit seinem Ansatz der Decision Intelligence neue Maßstäbe setzt, wurde vom britischen Insolvency Service für eine dreijährige Partnerschaft im Wert von mehreren Millionen Pfund ausgewählt. Die Zusammenarbeit soll den Ermittlern der Behörde eine vertrauenswürdige, souveräne Daten- und KI-Grundlage bieten, um Finanzkriminalität aufzudecken, öffentliche Gelder zu schützen und das Vertrauen in die britische Wirtschaft zu stärken.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform sowie die Technologien Entity Resolution und Knowledge Graph führen die bei der Behörde vorhandenen Daten zu Personen, Unternehmen, Adressen und Transaktionen zusammen und machen die Verbindungen zwischen ihnen sichtbar. Dieser zusätzliche Kontext hilft den Ermittlern, Netzwerke hinter Geldwäsche über Einzelhandelsgeschäfte, den Missbrauch von COVID-Krediten und sogenannte Phoenix-Unternehmen aufzudecken. Dabei wird ein Unternehmen gezielt aufgegeben, um Schulden oder Steuern zu umgehen, und anschließend neugegründet.

Das Ausmaß der Herausforderung ist beträchtlich. Mehr als 4 Milliarden Pfund gingen durch Betrug bei COVID-Hilfsprogrammen verloren, und Tausende von Altfällen im Zusammenhang mit Krediten müssen noch aufgearbeitet werden. Eine ausschließlich manuelle Bearbeitung würde Jahre in Anspruch nehmen. Die Plattform von Quantexa ergänzt die vorhandenen Daten um eine Kontextebene und nutzt fortschrittliche Automatisierung, um verborgene Zusammenhänge sichtbar zu machen und Ermittlungsansätze mit besonders hohem Risiko zu priorisieren. Die Ermittler behalten dabei jederzeit die Kontrolle: Sie prüfen die gewonnenen Erkenntnisse, berücksichtigen den jeweiligen Kontext und treffen sämtliche Entscheidungen über weitere Ermittlungs- und Durchsetzungsmaßnahmen selbst.

Duncan Beach, Chief Executive des Insolvency Service, erklärt: "Unsere kürzlich veröffentlichte Strategie macht deutlich, dass wir die Arbeit des Insolvency Service in einer Welt, die sich rasant verändert, modernisieren müssen. Dazu gehört vor allem, schneller zu handeln, weiter vorauszudenken und Erkenntnisse, Daten und Technologien besser zu nutzen."

"Deshalb freue ich mich sehr, dass wir diese Vereinbarung mit Quantexa geschlossen haben. Sie ermöglicht es unseren erfahrenen Ermittlern, mithilfe von Technologie verborgene Verbindungen zwischen Fällen wesentlich schneller aufzudecken, als es ihnen allein möglich wäre. So können wir wirksamer gegen Fehlverhalten vorgehen und diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die versuchen, das Gesetz zu umgehen."

Dave Magrath, Director of Investigation and Enforcement Services beim Insolvency Service, ergänzt: "Finanzkriminalität schadet Beschäftigten, Gläubigern, rechtmäßig wirtschaftenden Unternehmen und Steuerzahlern. Seit mehr als 140 Jahren schützt der Insolvency Service die britische Wirtschaft. Die Bekämpfung von zunehmend komplexerem Betrug erfordert eine kontinuierliche Anpassung. Der Einsatz von KI, um verborgene Zusammenhänge in den Daten aufzudecken, über die wir bereits verfügen, hilft unseren Ermittlern, ihre Fachkenntnisse gezielt dort einzusetzen, wo sie die größte Wirkung entfalten. Gleichzeitig bleiben sensible Informationen stets unter unserer Kontrolle, und alle Entscheidungen sind nachvollziehbar, begründbar und auf konkrete Belege gestützt."

Die Datensouveränität ist fest in der Partnerschaft verankert. Der Insolvency Service behält die Aufsicht darüber, wie seine Informationen verwendet werden und wie daraus Erkenntnisse gewonnen werden. Nachvollziehbare Risikobewertungen, die Dokumentation der Datenherkunft und lückenlose Prüfpfade gewährleisten, dass sich jede Erkenntnis bis zur daraus abgeleiteten Entscheidung und zurück zu den zugrunde liegenden Belegen zurückverfolgen lässt.

Vishal Marria, CEO und Gründer von Quantexa, sagt: "Kriminelle, die das Gesellschaftsrecht und die Unternehmensgründung missbrauchen, profitieren davon, dass sich Informationen nur schwer miteinander verknüpfen lassen. Indem wir fragmentierte interne und externe Daten zu einer vertrauenswürdigen, kontextbezogenen Datengrundlage zusammenführen, helfen wir dem Insolvency Service, das Gesamtbild zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die souveräne Umsetzung stellt sicher, dass Kontrolle, Governance und Rechenschaftspflicht bei der Behörde verbleiben. So lassen sich sämtliche Erkenntnisse nachvollziehen und Entscheidungen fundiert vertreten. Wir sind stolz darauf, für dieses Projekt ausgewählt worden zu sein, und freuen uns darauf, gemeinsam mit dem INSS gegen organisierte Kriminalität vorzugehen."

Die Auftragsvergabe ist ein weiterer Meilenstein für Quantexas wachsende Präsenz im britischen öffentlichen Sektor. Die Regierung investiert zunehmend in souveräne, vertrauenswürdige Datengrundlagen für KI und strebt mehr Kontrolle über strategisch wichtige Technologien an. Im Mai 2026 erteilte HM Revenue and Customs Quantexa den Zuschlag für eine zehnjährige Partnerschaft im Wert von 175 Millionen Pfund, um die eigene Datenbasis zu modernisieren und souveräne, regulierte KI auf nationaler Ebene zu ermöglichen.

Quantexa arbeitet weltweit mit Organisationen des öffentlichen Sektors bei Initiativen in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Risikomanagement, Compliance und Datenmodernisierung zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.quantexa.com/industries/public-sector/ .

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der KI wandelt unsere Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, ihre Prozesse zu optimieren und ihr Wachstum voranzutreiben. Quantexa unterstützt sie dabei, komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen zu bewältigen - unter anderem in den Bereichen modernes Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit. Das Unternehmen wurde von allen bedeutenden Branchenanalysten als führend in der Kategorie "Decision Intelligence" und als Innovationsführer ausgezeichnet. Quantexa wurde 2016 gegründet, beschäftigt weltweit über 850 Mitarbeiter und hat Zehntausende von Nutzern, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn .

Über den Insolvency Service

Der Insolvency Service ist eine staatliche Behörde, die dazu beiträgt, wirtschaftliches Vertrauen zu schaffen, indem sie Menschen in finanziellen Notlagen unterstützt, finanzielle Vergehen bekämpft und die Erlöse für Gläubiger maximiert.

Der Insolvency Service ist eine Exekutivagentur, die dem Department for Business, Innovation, Science and Trade unterstellt ist.

Medienanfragen

Dan Tookey

Quantexa

dantookey@quantexa.com