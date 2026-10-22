RENK Aktie reagierte heute Morgen mit einer gewissen Schwäche auf den Verkauf von margenschwachen Zivilaktivitäten. Eigentlich doch positiv zu werten - Konzentration auf margenstarke Defnesebereiche, Liquidität für Investitionen freisetzend und Schuldenstand reduzierend.Also warum kann die Aktie trotz aktuell positiver Stimmungslage für Defensewerte nicht profitieren? Vielelciht weil man sich die mit der Abgabe verbundene Prognoseanpassung genauer angesehen hat. Zur Veräusserung anstehende Einheiten werden anch IFRS gesondert verbucht, fallen also auch aus dem Umsatz- und EBIT-Prognosen weg, denn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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