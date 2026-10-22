Neue Kundengewinne, erweiterte Partnerschaften und eine Welle der Anerkennung durch die Branche spiegeln die wachsende Nachfrage nach i2c und seiner PowerOne-Plattform wider

i2c Inc., ein globaler Innovator im Bereich Finanztechnologie, fasste heute die wichtigsten Meilensteine des vergangenen Jahres zusammen, in dem Finanzinstitute und Fintechs im Wettlauf um die Modernisierung ihrer Bank- und Zahlungstechnologie standen.

Hinter diesem Wettlauf verbirgt sich ein zunehmender Druck. Eine neue Studie von American Banker in Zusammenarbeit mit i2c ergab, dass 88 der Finanzinstitute ihre Modernisierungszeitpläne aufgrund des Wettbewerbs durch Digital-First-Banken, Fintechs und Nicht-Bank-Anbieter beschleunigt haben, wobei Führungskräfte am häufigsten die veraltete Verarbeitungsarchitektur als größtes Hindernis nannten. Zu viele stehen nach wie vor vor der Wahl zwischen bewährten, skalierbaren Legacy-Plattformen und modernen, agilen Plattformen.

Seit mehr als 26 Jahren hilft i2c seinen Kunden, diesen Kompromiss gänzlich zu umgehen. Die einheitliche Banking- und Zahlungsplattform der nächsten Generation "PowerOne" von i2c bietet Kunden eine globale Grundlage, um Wettbewerber zu übertreffen, die auf fragmentierten Altsystemen basieren, sowie modulare Bausteinlösungen, um einem sich wandelnden Markt einen Schritt voraus zu sein, und bewährte Branchenkompetenz, um sich in einem zunehmend umkämpften Umfeld durchzusetzen.

Die Stärke einer einheitlichen Plattform

"Die Dynamik dieses Jahres bestätigt eine Überzeugung, die wir seit mehr als zwei Jahrzehnten vertreten: Die Architektur, auf der Finanzdienstleistungen basieren, bestimmt, wie schnell man sich an künftige Entwicklungen anpassen kann", sagte Amir Wain, Gründer und CEO von i2c. "Man sollte eine einheitliche Plattform aufbauen, anstatt die Fragmente der Branche zusammenzuflicken, und diese Architektur jedes Jahr an Wert gewinnen lassen, während Kunden darauf aufbauen."

Die PowerOne-Plattform von i2c läuft auf einem globalen Technologie-Stack und bietet eine historische Verfügbarkeit von 99,999 sowie technische Betriebsbereitschaft in mehr als 216 Märkten weltweit. Von ihrer Konzeption her können Lösungen mit mehreren Anbietern dieses Maß an Zuverlässigkeit nicht erreichen.

Diese Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit führten zu engeren Kundenbeziehungen: Die Zahl der Kunden, die ihre Programme verlängerten oder erweiterten, stieg innerhalb von zwei Jahren um 42 %, und das größte Kundenportfolio von i2c wuchs im gleichen Zeitraum um 46 %. Ob bei der Einführung von Kredit-, Prepaid- und Debitkartenprogrammen, der Erweiterung bestehender Portfolios oder der Modernisierung ihrer Infrastruktur die Kunden erledigten alles auf einer einzigen Plattform.

Belize Bank hat ihre Mastercard- und Visa-Portfolios ohne jegliche Unterbrechung auf der Plattform zusammengeführt und bietet damit ein vollständig selbstbedienbares digitales Kundenerlebnis. "Wir brauchten einen Partner, der unseren Ambitionen und unserer Vision gerecht werden konnte. i2c war genau dieser Partner für uns", erklärte Filippo Alario, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und CEO der Belize Bank.

hat ihre Mastercard- und Visa-Portfolios ohne jegliche Unterbrechung auf der Plattform zusammengeführt und bietet damit ein vollständig selbstbedienbares digitales Kundenerlebnis. "Wir brauchten einen Partner, der unseren Ambitionen und unserer Vision gerecht werden konnte. i2c war genau dieser Partner für uns", erklärte Filippo Alario, ehemaliger Vorstandsvorsitzender und CEO der Belize Bank. Crypto.com ging eine Partnerschaft mit i2c ein, um sein globales Kartenprogramm auf Dutzende von Ländern auszuweiten, ohne eine neue Infrastruktur aufbauen zu müssen.

ging eine Partnerschaft mit i2c ein, um sein globales Kartenprogramm auf Dutzende von Ländern auszuweiten, ohne eine neue Infrastruktur aufbauen zu müssen. BB Americas Bank , die Prepaid-Karteninhaber in mehr als 20 Ländern über die i2c-Plattform betreut, hob diese Partnerschaft hervor. "Was wirklich heraussticht, ist nicht nur die Technologie, sondern die Partnerschaft selbst die Flexibilität, das Engagement und die Fähigkeit, sich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln, während wir weiter wachsen", sagte Mario Fujii, Präsident und CEO der BB Americas Bank.

, die Prepaid-Karteninhaber in mehr als 20 Ländern über die i2c-Plattform betreut, hob diese Partnerschaft hervor. "Was wirklich heraussticht, ist nicht nur die Technologie, sondern die Partnerschaft selbst die Flexibilität, das Engagement und die Fähigkeit, sich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln, während wir weiter wachsen", sagte Mario Fujii, Präsident und CEO der BB Americas Bank. Die Republic Bank, die in 13 karibischen Märkten und in Westafrika tätig ist, hat in Guyana auf der i2c PowerOne-Plattform ein neues, digital ausgerichtetes Verbraucherkreditprogramm gestartet und damit die Weichen für eine weitere Expansion gestellt.

die in 13 karibischen Märkten und in Westafrika tätig ist, hat in Guyana auf der i2c PowerOne-Plattform ein neues, digital ausgerichtetes Verbraucherkreditprogramm gestartet und damit die Weichen für eine weitere Expansion gestellt. Inter , eine führende lateinamerikanische Digitalbank, wandte sich an i2c, um ihr internationales Wachstum mit Geschwindigkeit und operativer Agilität voranzutreiben.

, eine führende lateinamerikanische Digitalbank, wandte sich an i2c, um ihr internationales Wachstum mit Geschwindigkeit und operativer Agilität voranzutreiben. GBank entschied sich für i2c, um ihre Palette an Kartenprodukten und -programmen auf einem einzigen Technologie-Stack einzuführen, zu skalieren und zu unterstützen.

entschied sich für i2c, um ihre Palette an Kartenprodukten und -programmen auf einem einzigen Technologie-Stack einzuführen, zu skalieren und zu unterstützen. LAFISE Bank hat ihre Kreditprogramme in der Dominikanischen Republik, Costa Rica und Honduras auf der einheitlichen globalen Verarbeitungsplattform von i2c zusammengeführt und plant eine zukünftige Expansion in weitere mittelamerikanische Märkte.

hat ihre Kreditprogramme in der Dominikanischen Republik, Costa Rica und Honduras auf der einheitlichen globalen Verarbeitungsplattform von i2c zusammengeführt und plant eine zukünftige Expansion in weitere mittelamerikanische Märkte. CoinZoom hat ein internationales Krypto-Debitkartenprogramm in mehr als 152 Ländern eingeführt, das neben einer breiten Palette von Kryptowährungen auch Fiat-Währungen auf einer einzigen Plattform unterstützt.

hat ein internationales Krypto-Debitkartenprogramm in mehr als 152 Ländern eingeführt, das neben einer breiten Palette von Kryptowährungen auch Fiat-Währungen auf einer einzigen Plattform unterstützt. Etail Depot hat sich für i2c entschieden, um seine Prepaid- und Debitkartenprogramme zu konsolidieren und so einen einheitlichen Überblick über beide Portfolios zu gewinnen.

Branchenanalysten bestätigten erneut die Stärke der einheitlichen PowerOne-Plattform von i2c. i2c wurde als einer der Top-100-Lösungsanbieter im IDC FinTech-Ranking, von Celent als führender Anbieter im Bereich Kartenausgabe und -abwicklung sowie im Bericht Modern Card Issuing Platforms Market 2025-2030 von Juniper Research als etablierter Marktführer ausgezeichnet. Das Unternehmen baute zudem sein Engagement im sich weiterentwickelnden Ökosystem des digitalen Zahlungsverkehrs aus und schloss sich dem "Crypto Partner Program" von Mastercard sowie der "Open Standard USD"-Initiative an, um Zahlungen mit digitalen Vermögenswerten und die Infrastruktur für Stablecoins im Hinblick auf einen skalierbaren, effizienten globalen Geldtransfer voranzutreiben.

Die Kraft der Konfigurierbarkeit

Die konfigurierbare Technologie von i2c half den Kunden, schneller voranzukommen, als in ihren Roadmaps geplant war. i2c bietet mehr als 300 APIs und 100.000 vorprogrammierte Bausteine, gestützt durch 1,5 Millionen Entwicklungsstunden pro Jahr und 30 der Belegschaft, die sich der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung widmen. Kunden erhalten in Echtzeit Selbstbedienungskontrolle über Preisgestaltung, Risikoregeln, Prämien, Limits und das Lebenszyklusmanagement ohne Eingriffe des Zahlungsabwicklers oder kundenspezifische Entwicklungen. Elf Self-Service-Portale erweitern diese Kontrolle auf Programmmanager, Partner und Verbraucher.

Branchenführende Finanzinstitute und Fintech-Unternehmen setzen diese flexiblen Bausteine in diesem Jahr ein.

Wealthsimple , eines der führenden Fintech-Unternehmen und eine der führenden Finanzplattformen Kanadas, hat mit i2c innovative Finanzprogramme auf den Markt gebracht. Hanna Zaidi, VP, Payments Strategy und Chief Compliance Officer bei Wealthsimple, erklärte: "Was wir von einem Zahlungsabwicklungspartner benötigt haben, war die Fähigkeit, Komplexität zu bewältigen. Die Plattform von i2c verfügt über die nötige Konfigurierbarkeit, um dies zu unterstützen. Dank Ihres Baustein-Ansatzes können wir Produkte so gestalten, wie es unsere Kunden wünschen und benötigen."

, eines der führenden Fintech-Unternehmen und eine der führenden Finanzplattformen Kanadas, hat mit i2c innovative Finanzprogramme auf den Markt gebracht. Hanna Zaidi, VP, Payments Strategy und Chief Compliance Officer bei Wealthsimple, erklärte: "Was wir von einem Zahlungsabwicklungspartner benötigt haben, war die Fähigkeit, Komplexität zu bewältigen. Die Plattform von i2c verfügt über die nötige Konfigurierbarkeit, um dies zu unterstützen. Dank Ihres Baustein-Ansatzes können wir Produkte so gestalten, wie es unsere Kunden wünschen und benötigen." Qik Banco Digital , die erste digitale Bank der Dominikanischen Republik, erweiterte ihr ursprüngliches Kreditprogramm um "Mobile-First"-Zahlungen und verbesserte Betrugsbekämpfungsmaßnahmen und ermöglichte damit marktführende Leistungen in den Bereichen Autorisierung, Betrugsbekämpfung und Rückbuchungen.

, die erste digitale Bank der Dominikanischen Republik, erweiterte ihr ursprüngliches Kreditprogramm um "Mobile-First"-Zahlungen und verbesserte Betrugsbekämpfungsmaßnahmen und ermöglichte damit marktführende Leistungen in den Bereichen Autorisierung, Betrugsbekämpfung und Rückbuchungen. Sightline Payments hat gemeinsam mit der Cross River Bank ein in den USA einzigartiges Zahlungsökosystem für die Glücksspielbranche eingeführt. Omer Sattar, CEO von Sightline, erklärte, dass die Zusammenführung aller Kartenprogramme von Sightline auf der einheitlichen Plattform von i2c die Komplexität und die Kosten reduziert und dem Unternehmen gleichzeitig die Flexibilität für Skalierung und Innovation verschafft habe.

hat gemeinsam mit der Cross River Bank ein in den USA einzigartiges Zahlungsökosystem für die Glücksspielbranche eingeführt. Omer Sattar, CEO von Sightline, erklärte, dass die Zusammenführung aller Kartenprogramme von Sightline auf der einheitlichen Plattform von i2c die Komplexität und die Kosten reduziert und dem Unternehmen gleichzeitig die Flexibilität für Skalierung und Innovation verschafft habe. Bank of Labor entschied sich für i2c als Technologiepartner für ihr Firmenkreditkartenprogramm, während CardCentral i2c für sein Prepaid-Programm auswählte.

entschied sich für i2c als Technologiepartner für ihr Firmenkreditkartenprogramm, während i2c für sein Prepaid-Programm auswählte. Paybilt entschied sich für die Multi-Währungs- und Multi-BIN-Fähigkeiten von i2c, um ein Prepaid-Kartenprogramm einzuführen, das kanadische Dollar, US-Dollar und Euro umfasst.

entschied sich für die Multi-Währungs- und Multi-BIN-Fähigkeiten von i2c, um ein Prepaid-Kartenprogramm einzuführen, das kanadische Dollar, US-Dollar und Euro umfasst. Qbitech hat ein Kredit-BIN-Programm skaliert, das sowohl durch Fiat-Währungen als auch durch Kryptowährungen gedeckt ist.

Die Innovationsgeschwindigkeit von i2c wurde zudem mit den höchsten Branchenauszeichnungen gewürdigt, darunter Most Innovative Fintech in Latin America von dem Global Finance Magazine und Overall FinTech Company of the Year bei den FinTech Breakthrough Awards.

Die Kraft bewährter Innovationskraft

Das Wachstum von i2c wird durch eine Erfolgsbilanz gestützt, die von der Branche immer wieder bestätigt wird. Mit mehr als 26 Jahren Erfahrung im Bank- und Zahlungsverkehr wickelt i2c jährlich ein Transaktionsvolumen von über 70 Milliarden US-Dollar ab, erzielt eine branchenführende Betrugserkennungsrate von 40 bei einer Kundenbelastung von nur 0,5 und stützt sich auf mehr als 250 Jahre kollektive Führungserfahrung sowie mehr als 1.600 Experten weltweit.

Die Erfolgsbilanz von i2c wurde in diesem Jahr für Führungsstärke, Sicherheit und KI-gestützte Betrugserkennung gewürdigt.

Wain Wain wurde bei den "Future Digital Awards" von Juniper Research zum Fintech Leader of the Year gekürt, erhielt bei den "American Business Awards" einen Silver Stevie Award als AI Leader of the Year und wurde mit einer nationalen zivilen Auszeichnung der pakistanischen Regierung geehrt.

Das Unternehmen erhielt von Bitsight die Bewertung "Top 1 Security Posture", wurde bei den MEA Finance Banking Technology Awards als Best Fraud Prevention ausgezeichnet und erhielt bei den MEA Innovation Awards von The Digital Banker die Auszeichnung als Best AI-Powered Fraud Detection Solution.

Mit Kundenzufriedenheitswerten von durchweg über 90 wurde die Servicequalität von i2c zudem als Finalist in der Kategorie Tech Team of the Year bei den Banking Tech Awards USA gewürdigt.

Führungskräfte von i2c prägten die Branchen diskussion durch Artikel im Forbes Tech Council, PYMNTS-Studien und Podcasts. Im Frühjahr veranstaltete i2c seinen ersten "Accelerate Executive Summit", bei dem Gründer, CEOs und hochrangige Entscheidungsträger zusammenkamen, um Erkenntnisse auszutauschen, die die Zukunft des Bankwesens und des Zahlungsverkehrs prägen. Dieselbe Denkweise leitet auch die Führungsspitze von i2c, die in diesem Jahr durch mehrere wichtige Ernennungen gestärkt wurde: Jason Goldberg, CRO; Joseph Schmidt, CFO; Candace Davies, CMO; Meredith Carlo, General Counsel; Angeline Tang, Global Head of Client Success; Mickey Lynch, SVP of Strategic Partnerships; und Jess Barbera, VP und Head of Sales and Business Development, LAC.

"Wir haben mehr als zwei Jahrzehnte damit verbracht, PowerOne als einheitliche Plattform aufzubauen und kontinuierlich weiterzuentwickeln, und heute erweitern wir diese Grundlage für die nächste Ära intelligenter Finanzdienstleistungen", sagte Wain. "Unsere Arbeit im Bereich der agentenbasierten KI baut auf den Vorteilen einheitlicher Daten, Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse auf und schafft so eine Grundlage, auf der Intelligenz plattformübergreifend zum Einsatz kommen kann, anstatt nur an fragmentierte Systeme angehängt zu werden. Wir sind stolz darauf, wie weit wir gekommen sind, aber was mich am meisten begeistert, ist, dass die Architektur, die wir entwickelt haben, um unseren Kunden bei der Modernisierung zu helfen, sie nun in die Lage versetzt, bei den kommenden Entwicklungen eine Vorreiterrolle einzunehmen."

Über i2c

Als preisgekrönter globaler Finanztechnologie-Innovator, der Lösungen für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, Kernbankgeschäfte und Geldtransfers bereitstellt, vereint i2c Bank- und Zahlungsgeschäfte auf seiner proprietären PowerOne-Plattform, transformiert die Produktpersonalisierung durch eine kundenorientierte Architektur und beschleunigt die Markteinführung mit modularen Bausteinlösungen. Finanzinstitute und Fintech-Unternehmen weltweit vertrauen auf i2c, um differenzierte Finanzangebote in einem sich ständig weiterentwickelnden, wettbewerbsintensiven Markt schnell und effizient zu konfigurieren und zu skalieren. Seit mehr als 25 Jahren von Innovation angetrieben und von Vertrauen getragen, verbindet i2c modernen Erfindergeist mit fachlicher Zuverlässigkeit, um Millionen von Nutzern und Milliarden von Transaktionen weltweit außergewöhnliche Bank- und Zahlungserlebnisse zu ermöglichen.

Weitere Informationen finden Sie unter i2cinc.com und folgen Sie uns auf LinkedIn unter @i2cinc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261021836938/de/

Contacts:

Pressekontakt

Debra Dekelbaum

Director of Media and Analyst Relations, i2c

media@i2cinc.com