Volksregierung der Stadt Fengcheng, Provinz Jiangxi

FENGCHENG, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In Fengcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi fand kürzlich die zweite Konferenz für Innovation und Entwicklung der Kreislaufwirtschaft statt. Mehr als 200 Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Branchenverbänden und führenden Unternehmen kamen zusammen, um die hochwertige Verwertung von Rohstoffen aus dem sogenannten Urban Mining voranzubringen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Unter dem Motto "Urban Mining vernetzen, eine grüne Kreislaufwirtschaft gestalten" stand die Konferenz im Zeichen technologischer Innovationen und einer engeren Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette für Recyclingmaterialien. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Bericht "Hochwertige Entwicklung und Nutzung von Urban-Mining-Ressourcen" veröffentlicht.

Fengcheng hat sich zu einem landesweit bedeutenden Zentrum der grünen Kreislaufwirtschaft entwickelt. Obwohl die Region keine natürlichen Kupfer- oder Aluminiumvorkommen besitzt, hat sie ein leistungsfähiges Industrieökosystem rund um das Recycling von Kupfer, Aluminium und Kunststoffen aufgebaut. Grundlage dafür ist ein gut ausgebautes und etabliertes Recyclingnetzwerk.

Laut Zhang Shuji, Parteisekretär der Stadt Fengcheng, erreichte der Produktionswert der Kreislaufwirtschaft in der Stadt im Jahr 2025 insgesamt 61,47 Milliarden Yuan. In den ersten neun Monaten dieses Jahres lag er bei 51,35 Milliarden Yuan - ein Plus von 14,5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Im Rahmen des 15. Fünfjahresplans soll sich die Branche von der herkömmlichen Wiederverwertung und Verarbeitung hin zur Entwicklung hochwertiger neuer Materialien und zur Herstellung fertiger Produkte weiterentwickeln. Damit verfolgt die Stadt das Ziel, die Kreislaufwirtschaft zu ihrer ersten Branche mit einem Produktionswert von 100 Milliarden Yuan auszubauen.

Die Konferenz hat sich als landesweite Plattform für Innovationen in der Kreislaufwirtschaft etabliert. Jiang Biao, Wissenschaftler am Shanghai Advanced Research Institute der Chinese Academy of Sciences, betonte, dass KI-Server und Computerhardware in naher Zukunft das Ende ihrer Nutzungsdauer erreichen werden. Daraus ergeben sich neue Chancen, wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und wiederzuverwerten. Insbesondere Fortschritte bei der automatisierten Demontage, der umweltschonenden Rohstoffgewinnung und der Erprobung neuer Verfahren in Pilotprojekten dürften zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten für die Branche eröffnen.

Wen Zongguo, Professor für Umweltwissenschaften an der Tsinghua University, berichtete, dass sein Team das vertikale Großmodell "Wuyu" für das Ressourcenrecycling mit satellitengestützter Fernerkundung, intelligenter Sortiertechnik, KI-Brillen und robotischen Inspektionshunden kombiniert. Die eingesetzten Technologien nutzen künstliche Intelligenz, um Ressourcen zu identifizieren, die Materialverarbeitung zu unterstützen und betriebliche Abläufe in Unternehmen zu optimieren.

Darüber hinaus stellten die Veranstalter das Programm "China Brand Global Tour (Fengcheng)" vor. Es soll Unternehmen aus der Region dabei unterstützen, ihre Marken international zu positionieren.

Die Veranstaltung wurde gemeinsam vom Xinhua Daily Telegraph und der Jiangxi-Niederlassung der Xinhua News Agency ausgerichtet; als Organisatoren fungierten das Parteikomitee der Stadt Fengcheng und die Volksregierung der Stadt Fengcheng.

Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558