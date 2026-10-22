Berechtigte Kunden können "Connected AI" ermächtigen, weltweit mehr als 75.000 börsennotierte Aktien, Optionen und ETFs zu überwachen und in ihrem Namen unterstützte Handelsgeschäfte auf der Grundlage der von ihnen festgelegten Kriterien abzuschließen

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler Broker, gab heute die Einführung von "IBKR Autonomous Trading" bekannt, einer neuen Funktion, die es berechtigten Kunden ermöglicht, angeschlossene KI-Plattformen zu autorisieren, Handelsmöglichkeiten bei mehr als 75.000 börsennotierten Aktien, Optionen und ETFs weltweit zu identifizieren und unterstützte Orders innerhalb einer speziellen KI-Partition zu platzieren. Kunden können ihr KI-Konto erstellen und mit Guthaben ausstatten, indem sie Geld von ihrem IBKR-Hauptkonto überweisen, ohne ein neues Konto eröffnen oder eine externe Einzahlung vornehmen zu müssen.

Die KI arbeitet auf der Grundlage von kundendefinierten Anweisungen, wobei Kontolimits und Sicherheitsvorkehrungen zur Risikosteuerung gelten. Mithilfe natürlicher Sprache können Kunden auf die umfangreichen Handelsfunktionen von Interactive Brokers zugreifen und festlegen, wie die KI in ihrem Namen handeln soll.

"Seit Jahrzehnten nutzt Interactive Brokers Automatisierung, um Anlegern einen besseren Zugang, mehr Effizienz und mehr Kontrolle zu bieten", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "IBKR Autonomous Trading baut auf diesem Ansatz auf und ermöglicht es Kunden, ihre Handelsstrategien und Sicherheitsvorkehrungen festzulegen, während eine vernetzte KI die Märkte überwacht und Handelsgeschäfte innerhalb dieser Parameter ausführt."

Autonomous Trading richtet sich an Anleger, die bei der Umsetzung ihrer Handelsstrategien mehr Umfang, Geschwindigkeit und Disziplin anstreben. Über die reine Recherche und Ideenfindung hinaus kann die vernetzte KI Marktentwicklungen beobachten, Chancen anhand der Anweisungen des Kunden bewerten und Aufträge erteilen, ohne dass für jeden einzelnen Handel eine Genehmigung erforderlich ist. Da die Märkte über verschiedene Zeitzonen und Anlageklassen hinweg aktiv sind, hilft der autonome Handel Anlegern dabei, Chancen zu nutzen, sobald sie sich ergeben.

So könnte ein Kunde die vernetzte KI beispielsweise anweisen, Folgendes zu tun:

Überwachung von Unternehmen und Märkten anhand vordefinierter finanzieller oder marktbezogener Kriterien: " Sag mir um 9:45 Uhr, welche Aktien die größte Veränderung der impliziten 30-Tage-Volatilität gegenüber dem gestrigen Schlusskurs verzeichneten, sortiert nach der Höhe der Veränderung."

" Bewertung der Marktentwicklung anhand der vom Kunden festgelegten Rahmenbedingungen: "Sollte ein Wert um mehr als 7 gegenüber seinem 20-Tage-Hoch fallen, senden Sie bitte einen Bericht darüber, welche Faktoren dafür ausschlaggebend sind, sowie über die aktuelle Optionspreisbildung."

Verwaltung der Portfolio-Risikopositionen und der Allokationsbedingungen: "Reduziere jeden Morgen jede Position, die mehr als 10 meines Portfolios ausmacht, auf 8 %."

Übermittlung von unterstützten Aktien- oder Aktienoptionsaufträgen, sofern die festgelegten Kriterien erfüllt sind:"Verkaufe gedeckte 30-Tage-Calls, wenn die implizite Volatilität eines Wertpapiers das 90. Perzentil der letzten 52 Wochen erreicht."

Die bestehende AI Integration von IBKR ermöglicht es Kunden, Handelsaufträge zur Überprüfung und Genehmigung zu erstellen. Mit "IBKR Autonomous Trading" haben berechtigte Kunden nun zusätzlich die Möglichkeit, ihre verbundene KI zu autorisieren, unterstützte Aufträge einzureichen, ohne dass der Kunde jeden Auftrag einzeln genehmigen muss.

Ausgewählte IBKR-KI-Tools

AI Integration: Verbinden Sie ein IBKR-Konto mithilfe von MCP sicher mit KI-Plattformen wie ChatGPT, Claude, Grok und Perplexity, ohne API-Schlüssel oder Passwörter weitergeben zu müssen. Beauftragen Sie die vom Kunden bevorzugte KI damit, ein Portfolio zu analysieren und Handelsanweisungen zu generieren. Anschließend können Sie die Aufträge über die Registerkarte AI Instructions prüfen und übermitteln ganz ohne zusätzliche Kosten, ohne Einrichtungsaufwand und ohne dass ein separates Konto

Verbinden Sie ein IBKR-Konto mithilfe von MCP sicher mit KI-Plattformen wie ChatGPT, Claude, Grok und Perplexity, ohne API-Schlüssel oder Passwörter weitergeben zu müssen. Beauftragen Sie die vom Kunden bevorzugte KI damit, ein Portfolio zu analysieren und Handelsanweisungen zu generieren. Anschließend können Sie die Aufträge über die Registerkarte AI Instructions prüfen und übermitteln ganz ohne zusätzliche Kosten, ohne Einrichtungsaufwand und ohne dass ein separates Konto AI Screeners: Nutzer können in natürlicher Sprache beschreiben, wonach sie suchen beispielsweise "Small-Cap-Technologieaktien mit starkem Cashflow" und erhalten eine nach Relevanz geordnete Liste mit Treffern aus über 70.000 Aktien weltweit.

Nutzer können in natürlicher Sprache beschreiben, wonach sie suchen beispielsweise "Small-Cap-Technologieaktien mit starkem Cashflow" und erhalten eine nach Relevanz geordnete Liste mit Treffern aus über 70.000 Aktien weltweit. Anlagethemen: Suchen Sie nach einem Thema wie "saubere Energie" oder "Cloud Computing" und sehen Sie sich die damit verbundenen Unternehmen, Branchen und Trends an.

Suchen Sie nach einem Thema wie "saubere Energie" oder "Cloud Computing" und sehen Sie sich die damit verbundenen Unternehmen, Branchen und Trends an. Connections: Geben Sie eine beliebige Aktie ein und entdecken Sie die zugehörigen Unternehmen, Branchen-ETFs, Derivate, thematische Daten und Ereignisverträge alles auf einen Blick.

Entdecken Sie Autonomous Trading von IBKR hier:

USA und Länder, die von IB LLC bedient werden: AI Integration

Vereinigtes Königreich: AI Integration

Europa: AI Integration

Singapur: AI Integration

Australien: AI Integration

IBKR Autonomous Trading bietet berechtigten Kunden die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, inwieweit KI mit ihrem Konto interagieren darf. IBKR Autonomous Trading unterliegt bestimmten Anforderungen hinsichtlich der Gesellschaft, des Landes, der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen sowie der Kontoberechtigung. Zum Zeitpunkt der Einführung unterliegt diese Funktion Beschränkungen hinsichtlich der Einzahlung, des Kontos und der Berechtigung, die sich im Laufe der Zeit ändern können. Die Verfügbarkeit von Produkten und Funktionen variiert je nach Interactive Brokers-Tochtergesellschaft und dem Wohnsitzland des Kunden.

Die am besten informierten Anleger entscheiden sich für Interactive Brokers.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) ist ein Mitglied des S&P 500. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens bieten Kunden weltweit rund um die Uhr die automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen sowie Prognosemärkten auf über 175 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige, einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

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