Organisationskomitee der Konferenz zum Fachkräfteaustausch in Nordostasien (Shenyang) 2026

SHENYANG, China, Oct. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Konferenz zum Fachkräfteaustausch in Nordostasien (Shenyang) 2026 und zur KI-gestützten industriellen Entwicklung wurde am 17. Oktober im Chinesischen Industriemuseum eröffnet. Unter dem Motto "Globale Talente bündeln und gemeinsam eine dynamische Zukunft gestalten" lag der Schwerpunkt der Veranstaltung darauf, Fachkräfte für Schlüsselbereiche zu gewinnen, die industrielle Entwicklung mithilfe künstlicher Intelligenz voranzutreiben, wissenschaftliche und technologische Innovationen in die kommerzielle Anwendung zu überführen, ein unternehmerisches Ökosystem für Ein-Personen-Unternehmen (OPCs) aufzubauen und hochwertige Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Fachkräfte zu schaffen. Die Konferenz bot eine internationale Plattform für den Austausch von Talenten und Fachkräften.

Die diesjährige Ausgabe folgte dem Format "1+3+6" und umfasste eine Eröffnungsfeier, drei internationale Veranstaltungen zum Fachkräfteaustausch sowie sechs thematische Aktivitäten.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2023 hat sich die Konferenz zum Fachkräfteaustausch in Nordostasien (Shenyang) zu einer wichtigen Plattform entwickelt, um Fachkräfte und Wissensträger aus China und aller Welt miteinander zu vernetzen und die Wiederbelebung sowie die wirtschaftliche Entwicklung Nordostchinas voranzutreiben. In diesem Jahr boten 2.627 Organisationen insgesamt 56.000 hochwertige Stellen an, darunter 11.000 Stellen für internationale Studierende. Dies entspricht einem Anteil von 19,6 % und einem Anstieg um 8,3 Prozentpunkte gegenüber der vorherigen Ausgabe.

Erstmals nutzten ausländische Unternehmen aus Deutschland, den Niederlanden und Frankreich sowie Unternehmen mit Kapital aus Hongkong, Macao und Taiwan (China) die Plattform zur Personalgewinnung. Insgesamt schrieben 169 Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung 823 Stellen aus. Die Stellenangebote wurden in 13 Sprachen auf Plattformen in mehr als 30 Ländern veröffentlicht.

Künstliche Intelligenz (KI) stand im Mittelpunkt der diesjährigen Konferenz. Die Veranstaltung brachte führende KI-Experten und Unternehmer zusammen, um aktuelle Trends und Entwicklungen zu diskutieren. Gleichzeitig bündelten zahlreiche internationale Veranstaltungen zum Fachkräfteaustausch Wissen und Expertise aus aller Welt. Darüber hinaus wurden zahlreiche hochqualifizierte Stellen in den Bereichen Algorithmenentwicklung, verkörperte Intelligenz und KI-generierte Inhalte ausgeschrieben, um den Bedürfnissen von Arbeitssuchenden aus dem In- und Ausland gerecht zu werden.

Neben den Rekrutierungsaktivitäten etablierter Unternehmen umfasste das Konferenzprogramm mehrere Präsentationen wissenschaftlicher und technologischer Innovationen. Dabei standen KI-Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der intelligenten Fertigung und der Biotechnologie im Fokus. Darüber hinaus wurde erstmals ein innovatives Gründerforum unter dem Motto "KI + OPC" für Ein-Personen-Unternehmen veranstaltet. Es eröffnet insbesondere jungen Menschen, die nach einem Auslandsaufenthalt nach China zurückkehren, neue Möglichkeiten, ein eigenes Unternehmen zu gründen.

Wang Xinwei, stellvertretender Sekretär des Provinzkomitees der KPCh in Liaoning und Gouverneur der Provinz, rief dazu auf, den KI-Sektor in Liaoning gemeinsam weiterzuentwickeln, wissenschaftliche und technologische Innovationen voranzutreiben, industrielle Anwendungen zu fördern und das zugehörige Ökosystem auszubauen. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Lösungen sollten alle Beteiligten ihre Potenziale entfalten und zugleich zur umfassenden Wiederbelebung der Provinz Liaoning beitragen.

Ansprechpartnerin: Frau Liu, Tel.: 86-10-63074558