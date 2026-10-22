Le Locle - Der Neuenburger Uhrenhersteller Zenith plant an seinem Standort in Le Locle einen massiven Stellenabbau. Rund 100 der 196 Arbeitsplätze und damit gut die Hälfte der Stellen sind gefährdet. Weltweit will die zum französischen Luxusgüterkonzern LVMH gehörende Marke rund 200 Stellen streichen. Zenith bestätigte am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP einen entsprechenden Bericht der Zeitung «Le Temps». Das Unternehmen habe im Rahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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