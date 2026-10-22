Strassburg - Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2026 geht gemeinsam an den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und seine Mitarbeitenden. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ermittelt gegen Personen, denen schwerste Verbrechen vorgeworfen werden, und stellt sie gegebenenfalls vor Gericht. Dazu gehören Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Verbrechen der Aggression. Der Gerichtshof spielt eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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