TRADINGIDEE des Tages: GBPJPY (22.10.2026)

Das Währungspaar GBPJPY behauptet seinen übergeordneten Aufwärtstrend und vollzog zuletzt eine bemerkenswerte technische Gegenbewegung an einer entscheidenden Chartmarke. Nachdem der Kurs zu Beginn der Woche unter Konsolidierungsdruck geraten war, reagierten die Käufer im Bereich der technischen Unterstützungszone um 209,55 bis 209,42. Dieses Cluster, bestehend aus der unteren Begrenzung einer klassischen 1:1-Korrekturstruktur sowie dem 50,0%-Fibonacci-Retracement, bot den Bullen ein stabiles Fundament. Sollte die Verteidigung dieses Niveaus nachhaltig gelingen, könnte sich für technisch orientierte Marktteilnehmer eine vielversprechende Trading Idee mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) in Trendrichtung ergeben.

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