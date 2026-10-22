50 der Reisenden können sich nicht an die letzte Werbung erinnern, die sie für ein Tourismusunternehmen oder ein Reiseziel gesehen haben. Weitere 7 sind sich nicht sicher.

Die Tourismusbranche ist mit einer Lücke von $11 Milliarden konfrontiert, wenn es um Marketing geht. Um den Marktanteil der Branche wieder auf 3 zu steigern, müssten die weltweiten Werbeausgaben im Reise- und Transportsektor bis 2027 auf $43,4 Milliarden ansteigen.

63 der Sichtbarkeit von Large Language Models (LLM) werden durch den langfristigen Markenwert bestimmt, verglichen mit 22 durch aktuelle Marketingmaßnahmen und 11 durch Kommentare.

TOURISE, die weltweit führende Plattform zur Gestaltung der Zukunft des globalen Tourismus, hat heute einen neuen Bericht mit dem Titel IDEAS That Travel veröffentlicht, der in Zusammenarbeit mit LIONS Advisory erstellt wurde. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass zwar die Nachfrage nach Reisen steigt, Tourismusmarken jedoch in einem zunehmend fragmentierten, von Social Media und KI geprägten Umfeld um Aufmerksamkeit konkurrieren. Sichtbarkeit allein reicht nicht mehr aus, um Präferenz und Wachstum zu sichern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261021644534/de/

"Reisende entdecken Reiseziele früher und über mehr Kanäle als je zuvor von Social-Media-Feeds und Influencern bis hin zu Communities und KI-Tools. Das legt die Messlatte für Tourismusmarken höher. Kreativität, Einzigartigkeit und Vertrauen spielen eine immer zentralere Rolle dabei, wie Reiseziele Aufmerksamkeit erregen, Präferenz schaffen und während der gesamten Reiseerfahrung relevant bleiben", sagte Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien und Chairman von TOURISE.

"IDEAS That Travel" stützt sich auf eine im Dezember 2025 durchgeführte Online-Umfrage unter 8.374 Verbrauchern in 13 Märkten, die in den vorangegangenen 12 Monaten eine Auslandsreise unternommen hatten, sowie auf ausführliche Interviews mit weltweit führenden Branchenvertretern und die Auswertung von Marktforschungsergebnissen und Fallstudien von LIONS.

Zu den Interviewpartnern gehören Tony Fernandes, CEO von Capital A und Mitgründer von AirAsia, David Droga, Vice Chair von Accenture, Gonzalo Brujó, CEO und globaler Vorsitzender von Interbrand sowie Joanne Chehab, Head of MENA Global Business Solutions bei ByteDance TikTok.

Die Chancen sind groß, aber auch der Wettbewerb ist stark. 39 Prozent der Reisenden gehen davon aus, in den nächsten 12 Monaten mehr zu reisen als im Jahr 2025, bei der Generation Z sind es sogar 51 Prozent und bei den Millennials 47 Prozent. Dennoch tut sich das Tourismusmarketing schwer, einprägsam und unverwechselbar zu bleiben: 60 der Reisenden geben an, dass Reiseanzeigen alle ähnlich aussehen, 43 finden es schwierig, zwischen Reisemarken zu unterscheiden, und 50 können sich nicht an die letzte Tourismusanzeige erinnern, die sie gesehen haben weitere 7 sind sich unsicher.

Gleichzeitig nutzen bereits 55 der Reisenden KI bei der Urlaubsplanung, und 62 gehen davon aus, dass sie diese im Laufe des nächsten Jahres häufiger nutzen werden. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass das künftige Wachstum davon abhängen wird, dass Marken bereits vor dem Eintritt der Reisenden in den Buchungsprozess bekannt sind und dies sowohl bei der Suche mit und ohne KI konsequent umsetzen.

"Kreativität ist ein wirtschaftlicher Vorteil", sagte Paul Coxhill, Chief Operating Officer und President von LIONS. "Zahlreiche empirische Studien belegen die Rolle der Kreativität für das Unternehmenswachstum. Die Tourismusbranche ist ein fruchtbarer Boden für die Wirksamkeit von Kreativität. Nur wenige Branchen beschäftigen sich so direkt mit Emotionen, Erlebnissen und Erinnerungen. Doch in den letzten Jahren hat sich grundlegend verändert, wie Menschen Reiseziele entdecken, buchen und mit ihnen interagieren. Während die Nachfrage steigt, nehmen auch der Wettbewerb und die Komplexität zu."

Der Bericht weist zudem auf eine Herausforderung hinsichtlich der Sichtbarkeit hin. Die weltweiten Werbeausgaben im Reise- und Transportsektor erholten sich im Jahr 2025 auf geschätzte $32,4 Milliarden, doch der Marktanteil dieser Kategorie liegt weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie. Um ihn wieder auf 3 zu erhöhen, müssten die Investitionen bis 2027 auf $43,4 Milliarden steigen das ist ein Plus von $11 Milliarden innerhalb von zwei Jahren. Der Bericht betont, dass die Lösung nicht einfach in höheren Ausgaben liegt, sondern in intelligenteren Investitionen in soziale Medien, Creator-Plattformen, Video- und Unterhaltungsangebote also in jene Bereiche, in denen Reiseabsichten zunehmend entstehen.

Vor diesem Hintergrund entwickelt "IDEAS That Travel" einen praktischen Leitfaden für Tourismusmarken, der auf fünf Erfolgsfaktoren basiert: Investitionen, Einzigartigkeit, Engagement, Authentizität und Nahtlosigkeit. Zusammen sollen Marken dabei unterstützt werden, ihre Sichtbarkeit zu steigern, bleibende Assoziationen zu schaffen, durch Storytelling Aufmerksamkeit zu gewinnen, das Vertrauen durch glaubwürdige Erlebnisse zu stärken und die Customer Journey über physische und digitale Kontaktpunkte hinweg zu verknüpfen.

Fallstudien von Airbnb, Tourism Australia, Visit Sweden, Visit North Carolina und Southwest Airlines zeigen, wie sich die Prinzipien in der Praxis umsetzen lassen. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Tourismusmarken, die für zukünftiges Wachstum am besten aufgestellt sind, nicht nur um Buchungen, sondern auch um Aufmerksamkeit und kulturelle Relevanz konkurrieren werden, indem sie Storytelling, Content-Erstellung, KI, Medien und das gelebte Erlebnis zu einem einheitlichen System verbinden.

Der komplette Bericht ist verfügbar unter: TOURISE.com.

Über die TOURISE

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, um die Zukunft des Tourismus neu zu definieren und zu gestalten.

Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums fand der erste TOURISE-Gipfel vom 11. bis 13. November 2025 in Riad statt. TOURISE brachte Visionäre aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kapitalmarkt, Tourismus und Technologie zusammen, um wirkungsvolle Initiativen und wegweisende Vereinbarungen auf den Weg zu bringen, die die Branche neu ausrichten und einen Tourismussektor schaffen sollen, der nachhaltig, gerecht und zukunftsorientiert ist.

Als ganzjährig aktive Plattform bringt TOURISE Führungskräfte zusammen, die eine gemeinsame Vision zur Gestaltung der Reisebranche teilen. Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus gestaltet.

Mehr Informationen über TOURISE finden Sie unter: www.TOURISE.com.

Über LIONS Advisory

LIONS Advisory ist die Beratungssparte von LIONS, die ambitionierte Marketingverantwortliche dabei unterstützt, das Marketing durch Marktforschung, Benchmarking, Strategieentwicklung und kreative Effektivität zu einem Motor für das Unternehmenswachstum zu machen. LIONS ist Teil von Informa plc.

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