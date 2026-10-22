Iraklio - Am 3. Spieltag der Ligaphase der Europa League hat Bayer 04 Leverkusen 2:0 bei OFI Kreta gewonnen.



Das Spiel begann mit einer dominanten Vorstellung der Leverkusener, die von Beginn an die Initiative übernahmen. Kreta stand tief und versuchte, die Angriffe der Gäste abzuwehren. Die erste nennenswerte Chance hatte Jonas Hofmann, dessen Schuss jedoch von Kretas Torhüter Lilo pariert wurde.



In der 35. Minute fiel dann der verdiente Führungstreffer für Leverkusen. Nach einem abgewehrten Schuss von Moreira stand Hofmann goldrichtig und verwandelte zum 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Hofmann auf 2:0, als er eine Vorlage von Tillman direkt verwertete und unhaltbar in die linke untere Ecke traf.



Kreta bemühte sich im zweiten Durchgang, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch die Leverkusener Defensive stand sicher. Leverkusen verwaltete die Führung souverän. Am Ende sprang ein verdienter Auswärtssieg heraus.



Leverkusen steht nach dem Sieg mit einer perfekten Ausbeute von neun Punkten nach drei Spielen und noch ohne Gegentreffer auf dem ersten Tabellenplatz der Europa League. In der Bundesliga geht es für die Werkself am Sonntagnachmittag bei der TSG Hoffenheim weiter. In der Europa League steht das nächste Spiel am 5. November zu Hause gegen Olympique Marseille an.





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