EOS Defence Systems (EOS) und VOP CZ haben auf dem Future Forces Forum in Prag eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um eine Zusammenarbeit bei Programmen für gepanzerte Radfahrzeuge für die tschechische Armee sowie bei anderen zukünftigen Verteidigungsprojekten in der Tschechischen Republik und in Europa zu prüfen, an denen VOP CZ beteiligt ist.

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EOS and VOP CZ sign a Memorandum of Understanding at Future Forces Forum in Prague. Left to right: Martin van de Voorde, Sales Director Europe, EOS; Vlastimil Navrátil, Managing Director, VOP CZ; Pavla Ungrová, Sales Director, VOP CZ; Rear Admiral Richard Caton, Australia's Military Representative to NATO and the EU; Group Captain Michael Schleeman, Australia's Defence Attaché; and Matej Pupák, Program Lead, VOP CZ.

Die Vereinbarung vereint das Know-how von EOS im Bereich fortschrittlicher ferngesteuerter Waffensysteme (RWS) mit den bewährten Kompetenzen von VOP CZ bei der Integration, Produktion und Instandhaltung von Militärfahrzeugen.

Die Unternehmen werden prüfen, wie ihre Technologien und industriellen Kapazitäten die Anforderungen der tschechischen Armee erfüllen können, und gleichzeitig Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit bei anderen Verteidigungsprogrammen identifizieren.

Die RWS von EOS sind weltweit führend, haben sich im Einsatz bewährt und werden von Streitkräften in Australien, dem Nahen Osten, Nordamerika, Europa und Südostasien eingesetzt. Sie sind bekannt für ihre Präzision und Zuverlässigkeit und bieten überlegene Feuerkraft und Schutz bei einer Vielzahl von Einsätzen, einschließlich der zunehmend wichtigen Rolle der C-UAS-Abwehr. EOS hat weltweit mehr als 2.500 Systeme verkauft, wobei sich seine RWS in aktuellen Konfliktgebieten bewährt haben.

VOP CZ ist ein bedeutendes staatliches tschechisches Verteidigungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion, Integration und Instandhaltung von Militärfahrzeugen spezialisiert hat. Zu seinen etablierten industriellen Kompetenzen gehören eine Partnerschaft mit BAE Systems Hägglunds für die inländische Montage und Produktion von CV90-Schützenpanzern sowie eine strategische Zusammenarbeit mit Thales zur Herstellung von Bushmaster-Panzerfahrzeugen. VOP CZ entwickelt zudem Spezialplattformen, darunter das Roboterfahrzeug TAROS, und unterstreicht damit sein anhaltendes Engagement zur Unterstützung der operativen Anforderungen der tschechischen Armee.

Dr. Andreas Schwer, Chief Executive Officer von EOS, sagte: "Diese Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt für das weitere Wachstum von EOS in Europa dar und spiegelt unser Engagement für den Aufbau starker industrieller Partnerschaften in Schlüsselmärkten wider. VOP CZ hat sich als vertrauenswürdiger Partner bei bedeutenden tschechischen Programmen etabliert und bringt wertvolles Know-how in den Bereichen Fahrzeugintegration und Fertigung mit. Gemeinsam werden wir Möglichkeiten ausloten, um Kunden in der Tschechischen Republik und in Europa entscheidende Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen."

Vlastimil Navrátil, Geschäftsführer von VOP CZ, sagte: "Ich freue mich sehr über den Beginn dieser neuen Partnerschaft mit EOS. Beide Unternehmen bringen wertvolles Fachwissen und Kompetenzen mit, und ich bin zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit zu erfolgreichen Initiativen führen wird, die die kollektive Verteidigung und Sicherheit der Tschechischen Republik und Europas unterstützen und stärken."

ÜBER ELECTRO OPTIC SYSTEMS (ASX: EOS)

Electro Optic Systems (EOS) entwickelt, fertigt und exportiert seit mehr als 40 Jahren hochtechnologische Systeme. EOS ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: Defence Systems und Space Systems. EOS Defence Systems bietet ferngesteuerte Waffensysteme, Hochenergielaserwaffen, UAS-Abfangsysteme sowie integrierte Systeme zur UAS-Abwehr und zur Führung und Kontrolle (C2) an, darunter die KI-gestützte NiDAR-Plattform von MARSS. EOS Space Systems setzt von EOS entwickelte optische Sensoren und Aktoren ein, um Objekte im Weltraum zu erkennen, zu verfolgen und zu charakterisieren.

Erfahren Sie mehr unter www.eos-aus.com

ÜBER VOP CZ

VOP CZ ist ein 1946 gegründetes tschechisches Staatsunternehmen. Es übernimmt Reparatur, Wartung, Modernisierung und Entwicklung von bodengestützter militärischer Ausrüstung sowohl für die tschechischen Streitkräfte als auch für die Streitkräfte anderer NATO-Mitgliedstaaten. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 550 Mitarbeiter. In Zusammenarbeit mit dem deutschen Unternehmen Rheinmetall repariert es Leopard-2A4-Panzer und schweißt gepanzerte Kabinen für das weltweit tätige Unternehmen KNDS. Im Rahmen der Partnerschaft mit BAE Systems Hägglunds ist es für die Montage und Produktion von CV90-Schützenpanzern im Inland verantwortlich.

Erfahren Sie mehr unter www.vop.cz

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