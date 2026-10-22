Wie bereits angekündigt, wird IQM Quantum Computers Plc (Nasdaq: IQMX) ("IQM" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern, am Donnerstag, den 5. November 2026, die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt geben. CEO Dr. Jan Goetz und CFO Jan Kuerschner werden am selben Tag um 15:00 Uhr OEZ 14:00 Uhr MEZ 8:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, an die sich eine Fragerunde mit Analysten anschließt.

Telefonkonferenz und Webcast

Ein Live-Audio-Webcast der Telefonkonferenz steht der Öffentlichkeit über den unten stehenden Link zur Verfügung und kann im Bereich "News Events" auf der Investor-Relations-Website von IQM abgerufen werden unter https://investors.iqm.tech/. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht nach dem Termin ein Jahr lang unter derselben Adresse zur Verfügung. Für die Teilnahme an der Fragerunde während der Telefonkonferenz ist eine Anmeldung über den unten stehenden Link erforderlich.

Datum: Donnerstag, 5. November 2026

Donnerstag, 5. November 2026 Uhrzeit: 15:00 Uhr OEZ 14:00 Uhr MEZ 8:00 Uhr EST

15:00 Uhr OEZ 14:00 Uhr MEZ 8:00 Uhr EST Webcast-Link: https://edge.media-server.com/mmc/p/syqjnhp6

https://edge.media-server.com/mmc/p/syqjnhp6 Um während der Telefonkonferenz Fragen zu stellen, registrieren Sie sich bitte über den folgenden Link: https://register-conf.media-server.com/register/BIb52a4b5f4c064365b9adb306ffbb5420

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Das On-Premises-Bereitstellungsmodell von IQM ermöglicht den Kunden den direkten Besitz und die Kontrolle über ihre Quanteninfrastruktur. IQM wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Finnland und unterhält wichtige Niederlassungen in München. Das Unternehmen beschäftigt über 450 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

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