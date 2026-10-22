Neue Anwendungsfälle für KI in Unternehmen sowie Forschungsergebnisse zeigen, wie Unternehmen den Übergang von KI-Experimenten zu messbarem Nutzen bis zu 24-mal schneller 1 vollziehen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der KI verbessern können

Eine Analyse von Signal65 zeigt, wie Unternehmenskunden bei voller Auslastung mit lokalen Lenovo Hybrid AI Factories die Kosten pro Token im Vergleich zu den Preisen von Hyperscale-APIs um bis zu 70 senken können4

Lenovo hat heute die Lenovo AI Library um neue, validierte KI-Anwendungsfälle erweitert und damit sein Portfolio an unternehmensgerechten Lösungen ausgebaut, die Unternehmen dabei unterstützen können, den Übergang von KI-Experimenten zu messbaren Geschäftsergebnissen bis zu 24-mal schneller1 zu vollziehen als bei maßgeschneiderten Implementierungen. Die nun über die Lenovo AI Library verfügbaren zusätzlichen Anwendungsfälle bieten bewährte Ansatzpunkte, um KI-Implementierungen zu beschleunigen und Investitionserträge schneller zu erzielen. Parallel zu dieser Erweiterung bestätigt eine neue Studie der Futurum Group und von Signal65, wie die Lenovo AI Library, die Infrastruktur und die Dienstleistungen von Lenovo Unternehmen dabei unterstützen können, die Wirtschaftlichkeit der KI zu optimieren und so bei steigendem Umfang der Implementierungen einen höheren Wert pro Token zu erzielen.

Die Neuerungen in der AI Library von Lenovo zielen auf besonders wichtige Anwendungsfälle in Unternehmen und Branchen ab und unterstützen Organisationen dabei, die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern, den IT-Betrieb zu modernisieren, den Kundenservice zu verbessern und Betriebsdaten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln:

Lenovo AI Computer Vision for Retail wandelt Video- und Betriebsdaten in Erkenntnisse um, die Einzelhändlern dabei helfen können, Wartezeiten für Kunden zu verkürzen, die Personalbesetzung in den Filialen zu optimieren, ungenutzte Flächen zu identifizieren und die Serviceeffizienz zu verbessern. Eine der größten Privatkundenbanken Europas setzt Lenovos Edge-basierte Computer-Vision-Technologie in ihren 4.500 Filialen ein, um Betriebsdaten in Echtzeit auszuwerten. Die Lösung wurde speziell entwickelt, um die Datenschutz-, Sicherheits- und regulatorischen Anforderungen der Bank zu erfüllen. Zu den erwarteten Ergebnissen zählen eine um bis zu 90 verbesserte Entscheidungsfindung, eine bis zu 95-prozentige Digitalisierung der Prozesse sowie bis zu 99 weniger manuelle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Compliance-Daten 2

wandelt Video- und Betriebsdaten in Erkenntnisse um, die Einzelhändlern dabei helfen können, Wartezeiten für Kunden zu verkürzen, die Personalbesetzung in den Filialen zu optimieren, ungenutzte Flächen zu identifizieren und die Serviceeffizienz zu verbessern. Eine der größten Privatkundenbanken Europas setzt Lenovos Edge-basierte Computer-Vision-Technologie in ihren 4.500 Filialen ein, um Betriebsdaten in Echtzeit auszuwerten. Die Lösung wurde speziell entwickelt, um die Datenschutz-, Sicherheits- und regulatorischen Anforderungen der Bank zu erfüllen. Zu den erwarteten Ergebnissen zählen eine um bis zu 90 verbesserte Entscheidungsfindung, eine bis zu 95-prozentige Digitalisierung der Prozesse sowie bis zu 99 weniger manuelle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Compliance-Daten Lenovo AI Computer Vision for Manufacturing wandelt vorhandene Videodaten in wichtige Erkenntnisse um und soll Herstellern dabei helfen, Gefahren am Arbeitsplatz bis zu 30 schneller zu erkennen und unfallbedingte Kosten um bis zu 20 zu senken. Durch die Schaffung einer besseren Transparenz im Betriebsablauf kann die Lösung Unternehmen dabei unterstützen, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu stärken und gleichzeitig die Produktivität der Belegschaft zu steigern.

wandelt vorhandene Videodaten in wichtige Erkenntnisse um und soll Herstellern dabei helfen, Gefahren am Arbeitsplatz bis zu 30 schneller zu erkennen und unfallbedingte Kosten um bis zu 20 zu senken. Durch die Schaffung einer besseren Transparenz im Betriebsablauf kann die Lösung Unternehmen dabei unterstützen, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu stärken und gleichzeitig die Produktivität der Belegschaft zu steigern. Lenovo Super Agent for Contact Center kombiniert dialogorientierte KI, Unternehmenswissen und Kundendienstsysteme, um Support-Arbeitsabläufe zu automatisieren, die Problemlösung zu beschleunigen und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Die Lösung wurde entwickelt, um die durchschnittliche Bearbeitungszeit um bis zu 38 zu reduzieren.

kombiniert dialogorientierte KI, Unternehmenswissen und Kundendienstsysteme, um Support-Arbeitsabläufe zu automatisieren, die Problemlösung zu beschleunigen und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Die Lösung wurde entwickelt, um die durchschnittliche Bearbeitungszeit um bis zu 38 zu reduzieren. Lenovo Enterprise AI Claw for Personal Productivity ermöglicht es Mitarbeitern, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Recherchen zu beschleunigen und Informationen zusammenzufassen, um schneller Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung zu verbessern, wodurch Zeit frei wird, um sich auf wertschöpfendere Tätigkeiten zu konzentrieren.

ermöglicht es Mitarbeitern, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Recherchen zu beschleunigen und Informationen zusammenzufassen, um schneller Erkenntnisse zu gewinnen und die Entscheidungsfindung zu verbessern, wodurch Zeit frei wird, um sich auf wertschöpfendere Tätigkeiten zu konzentrieren. Lenovo Enterprise AI Claw for ITOps nutzt vorgefertigte KI-Funktionen, um IT-Abläufe und Service-Workflows zu automatisieren, den manuellen Betriebsaufwand zu reduzieren und die Problemlösung zu beschleunigen.

VIDEO: LENOVO AI LIBRARY

Diese Ergänzungen bauen darauf auf, wie die Lenovo AI Library in realen Betriebsumgebungen bewährte Lösungen in kundenfertige Anwendungsfälle umsetzt. Lenovo validiert die Architekturen, Integrationen und Betriebsanforderungen, die hinter den bewährten Lösungen stehen, und wendet diese Erfahrungen anschließend an, damit Kunden die Lösungen an ihre eigenen Daten, Arbeitsabläufe, Governance-Vorgaben und Umgebungen anpassen können. Laut The Futurum Group reduzieren die wiederholbaren, vorab validierten Anwendungsfälle in der Lenovo AI Library die Komplexität und die Risiken bei der Bereitstellung und helfen den Kunden so, die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen.

Der Lenovo Knowledge Super Agent ist der deutlichste Beweis für diesen Prozess. In einer Produktionsumgebung, die 3.000 Lenovo-Mitarbeiter unterstützt, ergab eine unabhängige Analyse, dass sich der Zeitaufwand für das Abrufen von Wissen um 30 verringerte, Vertriebsteams Kundenangebote doppelt so schnell erstellen konnten, Eskalationen an Fachexperten um 35 zurückgingen und der potenzielle jährliche Produktivitätsgewinn auf bis zu 17 Millionen US-Dollar geschätzt wurde3

Der Lenovo Knowledge Super Agent, der in der Lenovo AI Library als kundenfertiger Anwendungsfall verfügbar ist, bildete die Grundlage für die Lösung FIFA AI Pro, die während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 bereitgestellt wurde. Damit erhielten alle 48 Mannschaften Zugang zu KI-gestützten Fußballanalysen auf der Grundlage von mehr als 2.000 Leistungskennzahlen, wobei umsetzbare Erkenntnisse innerhalb von Minuten statt Tagen generiert wurden.

VIDEO: LENOVO KNOWLEDGE SUPER AGENT

Neue Forschungsergebnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen schnelleren Ergebnissen und einer besseren Wirtschaftlichkeit von KI

Eine neue Studie der Futurum Group liefert einen umfassenderen Kontext für die Wirtschaftlichkeit künstlicher Intelligenz. In From Cost Per Token to Value Per Token: The AI Factory Imperative unterscheiden Analysten zwischen den Kosten pro Token einem Maß für die Effizienz der GPU bei der Erzeugung und Bereitstellung von KI-Ergebnissen und dem Wert pro Token den geschäftlichen Auswirkungen, die diese Ergebnisse ermöglichen. Da 78 der Unternehmen davon ausgehen, dass die KI-Budgets in den nächsten 12 Monaten steigen werden, und 35 die Infrastrukturkosten als haupthindernis für eine Ausweitung identifizieren, kommt die Studie zu dem Schluss, dass Unternehmen den Einsatz von KI sowohl im Hinblick auf wirtschaftliche Effizienz als auch auf produktiven Geschäftsnutzen steuern müssen. Die Futurum Group stellt einen direkten Zusammenhang zwischen der Lenovo AI Library und einem höheren Wert pro Token her: Durch die schnellere Umsetzung eines validierten Anwendungsfalls können Unternehmen die geschäftlichen Auswirkungen von KI anhand von Zeitersparnissen, Prozessverbesserungen, schnellerer Entscheidungsfindung und anderen aussagekräftigen Ergebnissen messen.

"Für Unternehmen, die KI-Infrastruktur beschaffen, stellt sich nicht nur die Frage, welche Hardware sie anschaffen sollen, sondern auch, wie sie jeden KI-Token optimal nutzen können." Nick Patience, Vice President und Practice Lead, KI-Software und -Tools, The Futurum Group

Eine Analyse von Signal65 bestätigt Lenovos Ansatz, Unternehmen von einem "Kosten-pro-Token"-Modell hin zu einem "Wert-pro-Token"-Modell zu führen, indem bewährte Anwendungsfälle der Lenovo AI Library, die Infrastruktur der Hybrid AI Factory sowie Lebenszyklus-Services zu einem integrierten KI-Bereitstellungsmodell kombiniert werden, um den geschäftlichen Nutzen zu beschleunigen. Laboruntersuchungen ergaben, dass die Lenovo Hybrid AI Factory bei voller Auslastung Token zu Kosten bereitstellen kann, die bis zu 70 unter den API-Preisen eines Hyperscalers liegen. Die On-Premises-Konfiguration erreichte bereits bei einer Auslastung von etwas über 30 die Kostenparität pro Token mit den API-Preisen, was verdeutlicht, wie eine bedarfsgerecht dimensionierte Infrastruktur die Wirtschaftlichkeit nachhaltiger KI-Workloads verbessern kann4

Gemeinsam zeigen die neuen Forschungsergebnisse und die validierten Einsatzbeispiele, wie Lenovo Hybrid AI Advantage Unternehmen dabei unterstützt, KI-Investitionen und wirtschaftliche Effizienz über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg mit Geschäftsergebnissen zu verknüpfen. Die Lenovo AI Library bietet bewährte, ergebnisorientierte Anwendungsfälle und vorgefertigte Lösungen, sodass Kunden nicht bei Null anfangen müssen. Dadurch lassen sich Kapazitätsinvestitionen schneller in messbaren Mehrwert umwandeln, indem Entwicklungszeit, Komplexität und Risiken reduziert werden; Die "Lenovo Hybrid AI Factory" vereint alle zugrunde liegenden technischen Elemente des KI-Stacks: Infrastruktur und Geräte, Daten und Wissen sowie KI-Modelle und Agentenplattformen, die erforderlich sind, um diese Lösungen auf einer gemeinsamen Grundlage in Betrieb zu nehmen; und Lenovo AI Services stellt Lebenszyklus-Expertise bereit, um Kunden dabei zu unterstützen, validierte Lösungen anzupassen, bereitzustellen, zu skalieren und kontinuierlich zu optimieren, während die Anforderungen an die Arbeitslasten steigen und sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterentwickeln.

Über Lenovo AI Express können berechtigte "Hybrid AI Factory"-Konfigurationen innerhalb von 15 Werktagen5 ausgeliefert werden. Eine Analyse von Signal65 zeigt, dass Lenovo AI Fast Start Unternehmen dabei unterstützen kann, ein produktionsreifes KI-Pilotprojekt zu realisieren und bereits 90 Tage nach der Bereitstellung ersten geschäftlichen Nutzen zu erzielen, während Lenovo TruScale Kapazität und Verbrauch an die sich im Laufe der Zeit ändernde Nachfrage anpasst.

"Da sich die Einführung von KI in Unternehmen weiter beschleunigt und ausweitet, steigt der Token-Verbrauch exponentiell an. Allzu oft führt dies zu einem Schock angesichts der Kosten, noch bevor Unternehmen den Ertrag ihrer KI-Investitionen messen können", sagte Linda Yao, Vice President für Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen bei Lenovo. "Kunden müssen diesen geschäftlichen Nutzen schneller erzielen und anschließend die Wirtschaftlichkeit der KI im Hinblick auf die wirklich wichtigen Ergebnisse kontinuierlich optimieren. Lenovo unterstützt Unternehmen dabei über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg vom Anwendungsfall bis zur Bereitstellung und darüber hinaus -, damit sie das Beste aus der KI herausholen und jeden Token optimal nutzen können."

Entdecken Sie die erweiterte Lenovo AI Library, sehen Sie sich die Ergebnisse von The Futurum Group und Signal65 an und erleben Sie anhand der unten aufgeführten Ressourcen bewährte KI-Anwendungsfälle in der Praxis.

Zusätzliche Ressourcen

Lenovo AI Library: Website Übersichtsvideo

Anwendungsbeispiele für die Lenovo AI Library YouTube-Videoplaylist

Lenovo AI Library eBook: Start proven. Move faster.

Futurum-Studie: From Cost Per Token to Value Per Token Infografik

Signal65-Bericht: From Cost Per Token to Value Per Token: Validating the Economics of the Lenovo Hybrid AI Factory and Lenovo AI Library

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf Personal AI eine persönliche KI, mehrere Geräte und Enterprise AI erstreckt, um Kunden dabei zu helfen, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement der Gruppe für Innovation auf Weltklasseniveau und ein Full-Stack-KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Computing, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und einer weltweiten Lieferkette, die mehr als 30 Produktionsstätten in 11 Märkten umfasst, ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

1 Basierend auf der Validierung durch Signal65, wonach ein Anwendungsfall der Lenovo AI Library innerhalb einer einzigen Woche bereitgestellt, installiert und in Betrieb genommen werden kann im Vergleich zu Branchenschätzungen, wonach die Entwicklungszeit für maßgeschneiderte KI-Lösungen für Unternehmen bei 3 bis 6 Monaten liegt, wobei Unternehmensimplementierungen häufig über diesen Zeitraum hinausgehen 2 Die prognostizierten Kundenergebnisse basieren auf ersten Auswertungen von Lenovo 3 Basierend auf der Signal65-Analyse der Produktionsbereitstellung und der damit verbundenen Modellierung des Produktivitätswerts. 4 Basierend auf einer Analyse von Signal65 eines Lenovo ThinkSystem SR675 V3 mit 8 NVIDIA H100-GPUs, auf denen das Modell "gpt-oss-120b" ausgeführt wird. Die Ergebnisse beziehen sich speziell auf die getestete Konfiguration, die Workloads, die Preisannahmen, die Auslastungsgrade und die zugrunde gelegten Zeiträume. Andere Konfigurationen und Marktbedingungen können zu abweichenden Ergebnissen führen. Oktober 2026 Signal65 von Lenovo in Auftrag gegebene Studie. Signal65 gehört zur Futurum-Gruppe; Futurum Research, das in 5 Für berechtigte Lenovo AI Express-Konfigurationen und ausgewählte Komponenten in Märkten ohne Beschränkungen. Die Frist beginnt nach Abschluss der Auftragsprüfung, der Zahlungsabwicklung bzw. der Gutschrift, der Endnutzerbescheinigung (EUC) sowie der erforderlichen Sorgfaltsprüfungen und Ausfuhrgenehmigungen.

Lenovo und TruScale sind Marken von Lenovo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2026 Lenovo Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

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