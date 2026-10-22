Partnerschaft schafft die Grundlage für die nächste Wachstumsphase von Nethive als führende Plattform für Cybersicherheitsdienstleistungen und -software

Bregal Milestone, eine führende europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf Wachstumsinvestitionen im Softwaresektor, hat heute die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Nethive S.p.A. ("Nethive" oder das "Unternehmen") bekannt gegeben. Nethive zählt zu den führenden italienischen Anbietern von Cybersicherheitsdienstleistungen und -software. Im Zusammenhang mit der Beteiligung unterstützt Bregal Milestone außerdem die Übernahme des IT-Sicherheitsspezialisten Joy Comm S.r.l. ("JoyComm") durch Nethive.

Nethive wurde 2014 von Alessandro Bellato und Diego Rocco gegründet und hat sich in Italien als verlässlicher Cybersicherheitspartner für namhafte Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen etabliert. Das Leistungsangebot umfasst Managed Security Services, Professional Services und den Vertrieb von Technologielösungen. Damit unterstützt Nethive seine Kunden dabei, kritische Infrastrukturen und Netzwerke zu schützen, ihre Widerstandsfähigkeit gegen Cyberangriffe zu stärken und betriebliche Abläufe zu vereinfachen.

Nethive vereint fundiertes technisches Know-how mit einem breiten Leistungsspektrum, das die Überwachung rund um die Uhr, die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen, Risiko- und Schwachstellenmanagement, Infrastrukturschutz sowie spezialisierte Beratung umfasst. Das Unternehmen betreut mehr als 250 Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Energie, Gesundheitswesen, Industrie und öffentliche Verwaltung. Dabei hat sich Nethive insbesondere durch kurze Reaktionszeiten und den zuverlässigen Schutz geschäftskritischer Systeme einen Namen gemacht. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen eigene Softwarelösungen, die auf die hohen Anforderungen von Netzbetreibern zugeschnitten sind. Mit HiveFlow können Telekommunikationsanbieter netzwerkbasierte Sicherheitsdienste bereitstellen, während X-Suite die Überwachung und das Log-Management komplexer Netzwerkinfrastrukturen ermöglicht.

JoyComm bringt ergänzendes Fachwissen und eine überzeugende Erfolgsbilanz mit und stärkt damit Nethives Kompetenzen in den Bereichen Cybersicherheit, IT/OT-Netzwerke und Cloud-Infrastruktur. Durch die Übernahme von JoyComm baut Nethive seine Fachkompetenz, sein Angebot an spezialisierter Sicherheitsberatung und seine technologischen Fähigkeiten weiter aus, um Kunden bei der Bewältigung der wachsenden Komplexität und Sicherheitsanforderungen ihrer IT-Umgebungen zu unterstützen.

Nethive ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und erzielte 2026 einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro. Zwischen 2020 und 2026 lag das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum bei rund 30 Prozent. Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Beschäftigten von rund 20 auf über 80. Die Umsatzzahlen für 2026 sind pro forma konsolidiert und schließen JoyComm ein. Für seine anhaltend starke Geschäftsentwicklung wurde Nethive von der Financial Times in die Rangliste "Europe's Long-term Growth Champions 2026" aufgenommen. In der Kategorie "IT Software" belegte das Unternehmen unter den italienischen Teilnehmern den ersten Platz.

Mit Bregal Milestone als Partner will Nethive sein Wachstum weiter beschleunigen. Geplant sind Investitionen in KI-gestützte Automatisierung, der Ausbau des Angebots an Managed Services und eigener Software sowie die Stärkung der Vertriebsorganisation. Darüber hinaus will das Unternehmen durch gezielte strategische Übernahmen in Italien und anderen Märkten wachsen.

"Die Cybersicherheitsbranche verändert sich rasant. Die Bedrohungen werden immer ausgefeilter, die regulatorischen Anforderungen in ganz Europa steigen. Gleichzeitig sorgt KI dafür, dass Cyberangriffe immer umfangreicher und komplexer werden. Wir haben Nethive gegründet, um Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen dabei zu helfen, diese Herausforderungen sicher zu meistern. Bregal Milestone bringt umfassende Erfahrung im Bereich Cybersicherheit mit und ist damit der ideale Partner für unsere nächste Wachstumsphase. Gemeinsam können wir unser Angebot stärker standardisieren, eigene Produkte entwickeln und unsere Marktpräsenz ausbauen. Dabei halten wir an der Zuverlässigkeit und Qualität fest, die unsere Kunden von uns erwarten", erklärten Alessandro Bellato und Diego Rocco, Mitgründer und Co-CEOs von Nethive.

"Wir sind beeindruckt von dem, was Alessandro, Diego und das gesamte Nethive-Team in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu gestalten", sagte Philippe Lautenberg, Mitgründer und Managing Partner von Bregal Milestone. "Die Cybersicherheitsmärkte in Italien und ganz Europa verändern sich grundlegend. Wir sind überzeugt, dass Nethive hervorragend positioniert ist, um die damit verbundenen Chancen zu nutzen."

Bregal Milestone wurde von Alvarez Marsal in Finanzfragen, von PedersoliGattai in Rechtsfragen und von Fineurop Soditic bei M&A-Transaktionen und der Fremdfinanzierung beraten. Die Gesellschafter von Nethive ließen sich von Deloitte in Finanz- und Rechtsfragen sowie bei der Vendor Due Diligence beraten. Klecha Co. fungierte als exklusiver Finanzberater der Gesellschafter. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Software- und Technologiesektor, die seit ihrer Gründung rund 2,3 Milliarden Euro an Kapital eingeworben hat. Mit Wachstumskapital und operativer Unterstützung fördert sie den Aufbau marktführender Unternehmen in den Bereichen B2B-Software, KI und Cybersicherheit. Bregal Milestone gehört zu Bregal, einer globalen Plattform für GP-Lösungen im Bereich Private Markets, die ein Vermögen von mehr als 24 Milliarden Euro verwaltet. GrowthCap zeichnete Bregal Milestone als eine der besten Private-Equity-Gesellschaften des Jahres 2026 aus. Weitere Informationen finden Sie unter www.bregalmilestone.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn.

Über Nethive

Nethive S.p.A. ist ein führender italienischer Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. Das Leistungsspektrum umfasst Managed Security Services, Professional Services, eigene Softwareprodukte und den Vertrieb von Technologielösungen. Nethive betreut mehr als 250 Kunden aus den Bereichen Telekommunikation, Energie, Gesundheitswesen, Industrie und öffentliche Verwaltung. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nethive.it. Folgen Sie Nethive auch auf LinkedIn.

Über JoyComm

Joy Comm ist ein italienischer Spezialist für Cybersicherheit und IT/OT-Netzwerke. Das Unternehmen plant, implementiert und betreibt sichere Netzwerk- und Cloud-Infrastrukturen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.joycomm.eu/. Folgen Sie dem Unternehmen auch auf LinkedIn.

Offenlegung: Die hier wiedergegebenen befürwortenden Aussagen stammen von aktuellen oder ehemaligen Führungskräften von Portfoliounternehmen. Bregal Milestone kann unter Umständen nach eigenem Ermessen über deren Vergütung, Beförderung und andere Beschäftigungsfragen entscheiden. Diese Führungskräfte können auch Anleger in Bregal-Fonds sein.

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Contacts:

Für Bregal Milestone:

Siqi Wu

Marketing and Communications Manager

siqi.wu@bregal.com

Für Nethive:

Giulia Masin

Marketing Manager

g.masin@nethive.it