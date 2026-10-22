NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Ruairi Cullinane wertete ein robustes Umsatzwachstum des Infrastrukturkonzerns im dritten Quartal als leicht positiv, wie er am Donnerstag nach dem Bericht schrieb./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000125486
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