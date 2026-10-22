Über ein etabliertes, auf die Anforderungen von Unternehmen ausgelegtes Lieferantennetzwerk verknüpft Scientist.com die KI-gestützte Versuchsplanung mit der konkreten Umsetzung im Labor

Scientist.com, ein führender Anbieter von Plattform- und Marktplatzlösungen für das Management von Forschungs- und Entwicklungsprozessen, hat heute neue Funktionen auf Basis agentischer KI vorgestellt. Damit können Forschende direkt aus ihren Versuchsprotokollen heraus qualifizierte Labordienstleister auswählen und Aufträge erteilen. KI-Agenten ermitteln die benötigten Dienstleistungen, suchen nach geeigneten Laboren, vergleichen Angebote und wickeln die Aufträge über die bestehenden Beschaffungssysteme des Unternehmens ab. Über das Model Context Protocol (MCP) können auch externe KI-Assistenten wie Claude direkt nach Anbietern suchen und die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen in die Wege leiten.

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Scientist.com uses AI agents to identify platform users' required research services, match suitable laboratories, compare proposals, and manage purchasing through their existing enterprise procurement workflows.

Vom wissenschaftlichen Versuchsprotokoll zum qualifizierten Labor

Die KI-Agentenplattform von Scientist.com vereinfacht die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen:

Hochgeladene Versuchsprotokolle analysieren und ermitteln, welche Labordienstleistungen und Fachkompetenzen benötigt werden

Die Anforderungen mit den Leistungen eines Netzwerks qualifizierter Labore abgleichen

Mehrere Angebote einholen und mithilfe von KI direkt vergleichen

Ausgewählte Angebote unter Berücksichtigung der internen Einkaufsrichtlinien in Bestellungen überführen

Forschende können Beschaffungsvorgänge auch anstoßen, indem sie ihren Bedarf kurz beschreiben, ein bereits erhaltenes Lieferantenangebot hochladen oder auf einen früheren Einkauf verweisen, den sie wiederholen möchten.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Infrastruktur, auf die die KI von Scientist.com zugreift. Das etablierte globale Netzwerk umfasst mehr als 6.000 qualifizierte Anbieter, mit denen bereits entsprechende Verträge bestehen. So können KI-Agenten nicht nur geeignete Anbieter empfehlen, sondern auch direkt Bestellungen anstoßen. Die üblicherweise zeitaufwendige Aufnahme neuer Lieferanten und der Abschluss entsprechender Verträge entfallen.

"Forschende sollten ihre Zeit darauf verwenden, Experimente zu planen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, statt nach geeigneten Laboren zu suchen und sich mit Beschaffungsprozessen zu beschäftigen", so Diana Ourthiague, PhD, CCO bei Scientist.com. "Wir bringen Forschungsprojekte direkt mit den Laboren zusammen, die sie umsetzen können. Indem wir KI mit unserem etablierten Lieferantennetzwerk und bestehenden Verträgen verbinden, beseitigen wir Hindernisse, die die Vergabe von Forschungsaufträgen an externe Dienstleister bislang häufig verzögert haben."

Von der KI-gestützten Forschung zur praktischen Umsetzung im Labor

Über die MCP-Anbindung können die KI-Agenten von Biopharmaunternehmen zudem direkt mit denen von Scientist.com zusammenarbeiten. So lassen sich künftig auch extern vergebene Forschungsprojekte mithilfe der KI-Agenten koordinieren von der Ermittlung des Bedarfs und der Auswahl geeigneter Labore über das Einholen von Angeboten bis zur Auftragserteilung. Bei wichtigen Entscheidungen, etwa der Lieferantenauswahl oder der Übernahme finanzieller Verpflichtungen, behalten die Unternehmen die Kontrolle.

Künftig könnten diese Funktionen einen kontinuierlichen Forschungsprozess ermöglichen, bei dem KI-gestützte Versuchsplanung, praktische Laborarbeit und die Auswertung der Ergebnisse ineinandergreifen und gemeinsam die nächsten Forschungsschritte bestimmen.

Entwickelt für die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen in Unternehmen

Die KI-Agenten von Scientist.com sind in die bestehenden Beschaffungsprozesse der jeweiligen Organisation eingebunden und berücksichtigen zugelassene Lieferanten, Ausgabenlimits, vertragliche Vorgaben und Compliance-Richtlinien. Die Plattform automatisiert Routineaufgaben im Einkauf, während die Unternehmen die volle Kontrolle behalten. Dadurch sinkt der Verwaltungsaufwand, Forschungsprojekte kommen schneller voran und Forschende haben mehr Zeit, sich auf ihre wissenschaftliche Arbeit zu konzentrieren.

Über Scientist.com

Scientist.com ist eine führende KI-gestützte Plattform für das Management von Forschungs- und Entwicklungsprozessen und ein Marktplatz für die Life-Science-Branche. Die Plattform verbindet Forschende mit einem weltweiten Netzwerk von mehr als 6.000 qualifizierten Anbietern wissenschaftlicher Dienstleistungen und stellt integrierte Tools für die Anbietersuche, Ausschreibungen, Vertragsmanagement, Compliance und Beschaffung bereit. Scientist.com betreibt sichere, geschlossene Marktplätze für führende Pharmaunternehmen und Hunderte Biotechnologieunternehmen und unterstützt damit die Vergabe von Forschungsaufträgen von der Wirkstoffforschung bis zur klinischen Forschung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Solana Beach, Kalifornien, und betreut Forschungseinrichtungen und Dienstleister weltweit. Weitere Informationen unter www.scientist.com.

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