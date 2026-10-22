Sinsheim - Am 3. Spieltag der Ligaphase der Europa League hat die TSG Hoffenheim 3:0 gegen Olympique Lyon gewonnen.
Hoffenheim begann das Spiel druckvoll und ließ Lyon kaum zur Entfaltung kommen. Die Gäste aus Frankreich hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnten die Angriffe der Hoffenheimer nur selten unterbinden. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Andrej Kramaric die Gastgeber schließlich mit einem Kopfball in Führung.
In der zweiten Halbzeit erhöhte Adam Daghim in der 49. Minute auf 2:0, nachdem er einen unglücklichen Ballverlust der Lyoner Abwehr ausnutzte. Den Schlusspunkt setzte Adam Hlozek in der 83. Minute mit einem präzisen Flachschuss ins rechte untere Eck.
Für Hoffenheim sind es die ersten drei Punkte im Wettbewerb. In der Bundesliga geht es für die TSG am Sonntagnachmittag gegen Bayer Leverkusen weiter. In der Europa League steht das nächste Spiel am 5. November auswärts bei Crystal Palace an.
Hoffenheim begann das Spiel druckvoll und ließ Lyon kaum zur Entfaltung kommen. Die Gäste aus Frankreich hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, und konnten die Angriffe der Hoffenheimer nur selten unterbinden. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Andrej Kramaric die Gastgeber schließlich mit einem Kopfball in Führung.
In der zweiten Halbzeit erhöhte Adam Daghim in der 49. Minute auf 2:0, nachdem er einen unglücklichen Ballverlust der Lyoner Abwehr ausnutzte. Den Schlusspunkt setzte Adam Hlozek in der 83. Minute mit einem präzisen Flachschuss ins rechte untere Eck.
Für Hoffenheim sind es die ersten drei Punkte im Wettbewerb. In der Bundesliga geht es für die TSG am Sonntagnachmittag gegen Bayer Leverkusen weiter. In der Europa League steht das nächste Spiel am 5. November auswärts bei Crystal Palace an.
© 2026 dts Nachrichtenagentur