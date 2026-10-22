Monaco - Am 2. Spieltag der Ligaphase der Conference League hat der SC Freiburg 0:3 bei AS Monaco verloren.



Die erste Halbzeit war relativ ereignisarm mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit gingen die Monegassen aber doch noch durch einen Treffer von Paris Brunner in Führung. Ein Abstoß von Freiburgs Torhüter Mio Backhaus war von Diop per Kopf zu Brunner verlängert worden, der sich im Laufduell gegen Kübler durchsetzte und den Ball im Tor versenkte.



In der zweiten Halbzeit drängte Freiburg auf den Ausgleich, aber letztendlich erhöhte Lamine Camara in der 83. Minute auf 2:0 und sorgte somit für die Vorentscheidung. Zu einem Treffer der Gäste reichte es nicht mehr. Stattdessen erzielte Ansu Fati in der Nachspielzeit noch ein drittes Tor für die Hausherren.



Für Freiburg ist es die erste Niederlage im Wettbewerb. In der Bundesliga geht es für die Breisgauer am Sonntagnachmittag gegen Bayern München weiter. In der Conference League steht das nächste Spiel am 5. November auswärts bei Trabzonspor an.





© 2026 dts Nachrichtenagentur