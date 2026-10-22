NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Das Kosmetikunternehmen habe ein starkes drittes Quartal hinter sich und die Erwartungen auf breiter Basis übertroffen, lobte Celine Pannuti am Donnerstag den Bericht der Franzosen. Sie hob ihre Gewinnschätzungen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 20:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120321
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